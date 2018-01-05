Саакашвили в Грузии заочно приговорили к трем годам тюрьмы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признан виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями» и заочно приговорен к трем годам лишения свободы. Решение вынес 5 января Тбилисский городской суд.
В ходе судебного заседания следствие заявило, что Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, сообщает RT. Дело об убийстве банкира в 2006 году среди грузинского народа вызвало большой резонанс, так как косвенно в нем были замешаны высокопоставленные чиновники страны, в том числе глава МВД Грузии Вано Мерабишвили.
Адвокат бывшего президента София Гогличидзе заявила, что «в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину Саакашвили». «Являясь президентом, Михаил Саакашвили имел право помиловать полицейских», — утверждает адвокат, ее слова приводит «Ридус». Сторонники Саакашвили заявляют, что решение тбилисского суда является антиконституционным и должно быть обжаловано в Страсбургском суде по правам человека.
В 2014 году Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили, а также об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии».
Политик бежал из Грузии в 2013 году, сейчас он находится на территории Украины. Ранее он возглавлял обладминистрацию Одесской области, однако покинул этот пост, обвинив действующую власть в коррупции и требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко. Сейчас Украина рассматривает вопрос о депортации Саакашвили в Грузию.