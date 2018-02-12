23:12 12 февраля 2018 0

Хапаев рассказал, как удалось добиться дополнительного дохода в бюджет Фото: ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»

Начальник югорского Росреестра Владимир Хапаев был награжден Почетной грамотой от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. За 2017 год его управлению удалось сохранить в бюджете региона более 360 миллионов рублей. Об этом 12 февраля «URA.RU» сообщили в пресс-службе организации.

Как объяснил агентству сам Владимир Хапаев, дополнительного дохода в бюджет ХМАО удалось добиться за счет хороших показателей в направлении оказания услуг по регистрации недвижимости через МФЦ. Согласно федеральному закону, 50% от госпошлины за регистрацию имущества уходят в федеральный бюджет, а еще 50% остаются в региональном бюджете, где происходит данная процедура. Таким образом, согласно данным югорского Росреестра, за 2017 год казна ХМАО пополнилась на 360,5 млн рублей.

В числе достижений — развитие услуги по регистрации права на недвижимое имущество по экстерриториальному принципу: то есть, независимо от того, где находится имущество, процедура регистрации проводится в автономном округе. «С 20 декабря 2017 года жителям округа не надо ехать в Саратов или Уфу, чтобы зарегистрировать находящееся там имущество. Такой формат оказания услуги многократно повышает удобство для граждан и предпринимателей, снижает их временные и финансовые затраты», — объяснил руководитель югорского Росреестра.

Сегодня прием документов на экстерриториальную регистрацию производится в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, в ближайшее время будет в Нягани. Благодаря этим и другим достижениям югорского управления Росреестра его руководитель Владимир Хапаев получил грамоту «за безупречную и эффективную гражданскую службу и по итогам работы за 2017 год», говорится в приказе федерального ведомства. По мнению самого Хапаева, достижения в области регистрации позволят упростить процедуры регистрации и сделать инвестиционный климат региона более комфортным для предпринимателей и бизнес-сообществ.

«Это высокая оценка не столько моей работы, сколько всего коллектива Управления. Мы тесно сотрудничаем с федеральными структурами, органами исполнительной власти автономного округа и муниципальных образований с целью совершенствования процессов оказания услуг на всех этапах, которые проходит заявитель при оформлении недвижимости», — добавил в комментарии агентству Владимир Хапаев.