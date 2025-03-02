02 марта 2025
01 марта 2025

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов обжаловал свое заключение в СИЗО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Шипилов обжалует меру пресечения
Алексей Шипилов обжалует меру пресечения Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов, которого подозревают в получении 7,5 миллионов рублей взятки, обжаловал свое заключение в СИЗО. Источник URA.RU в югорском истеблишменте сообщает, что адвокат Михаил Грабовский подал апелляционную жалобу, чтобы добиться изменения меры пресечения своему подзащитному.

«Защитник намерен добиться изменения меры пресечения Шипилову. Он будет настаивать на освобождении доверителя из-под стражи», — уточнил инсайдер.

По словам информатора, Шипилов не будет лично присутствовать на рассмотрении его апелляционной жалобы, «поскольку его уже успели конвоировать в СИЗО Тюмени». «Скорее всего, заседание пройдет по ВКС», — предположил собеседник.

Рассмотрение жалобы будет проходить в окружном суде ХМАО. Комментарий объединенной пресс-службы судов ожидается.

Источники в силовых структурах связывают дело Шипилова с кейсом нижневартовской УК «Диалог» и экс-мэра Сургута Андрея Филатова, который был задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Ранее URA.RU сообщало, что бывший зам губернатора по внутренней политики прибыл в СИЗО Тюмени — его арестовали на два месяца.

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Экс-замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов, которого подозревают в получении 7,5 миллионов рублей взятки, обжаловал свое заключение в СИЗО. Источник URA.RU в югорском истеблишменте сообщает, что адвокат Михаил Грабовский подал апелляционную жалобу, чтобы добиться изменения меры пресечения своему подзащитному. «Защитник намерен добиться изменения меры пресечения Шипилову. Он будет настаивать на освобождении доверителя из-под стражи», — уточнил инсайдер. По словам информатора, Шипилов не будет лично присутствовать на рассмотрении его апелляционной жалобы, «поскольку его уже успели конвоировать в СИЗО Тюмени». «Скорее всего, заседание пройдет по ВКС», — предположил собеседник. Рассмотрение жалобы будет проходить в окружном суде ХМАО. Комментарий объединенной пресс-службы судов ожидается. Источники в силовых структурах связывают дело Шипилова с кейсом нижневартовской УК «Диалог» и экс-мэра Сургута Андрея Филатова, который был задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Ранее URA.RU сообщало, что бывший зам губернатора по внутренней политики прибыл в СИЗО Тюмени — его арестовали на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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