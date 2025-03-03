Силовики завели дело из-за мэрии Сургута, оставившей ветерана СВО без пандуса у дома

В Сургуте следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности из-за отсутствия пандусов в доме участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.
«В ходе расследования уголовного дела будут приняты все предусмотренные законом меры к обеспечению законных прав участника СВО и будет дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Сургута», — сообщили в следкоме. Если вина должностных лиц будет доказана, им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее URA.RU писало, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад о нарушении прав бойца СВО из Сургута. Мужчина является инвалидом-колясочником, однако его дом не оборудован пандусами, поэтому он вынужден ползком добираться до лифта.
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