Вице-мэр Нижневартовска сделал заявление о путевках для детей в Анапу, где был разлив мазута

Мэрия Нижневартовска передумала отправлять школьников в лагеря Анапы, где произошел разлив мазута. Вице-мэр по соцполитике Дмитрий Котов выступил с заявлением в официальных соцсетях администрации, что власти намерены закупить билеты на другие направления.
«Департамент образования города сделал запрос в Роспотребнадзор Краснодарского края о возможности или невозможности организации летнего отдыха в текущем году. Помимо этого, запрос также был направлен в правительство Краснодарского края. Ответы получены, по их результатам было принято решение, что в текущем году путевки в детские лагеря курорта Анапа закупаться не будут», — прокомментировал Котов.
Котов уточнил, что в результате осеннего опроса 2024 года по летнему отдыху 2025 года родительская общественность выбрала в том числе и Анапу. Техзадание для проведения конкурса было подготовлено на основании этого среза. На первом месте оказались лагеря Тюменской области и Краснодарского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, что единороссов возмутило намерение и.о. директора департамента образования Оксаной Серебренниковой закупить 516 путевок в лагеря Анапы, пляжи которой переживают последствия экологической катастрофы. Вице-спикер гордумы Нижневартовска Наталья Зяблицкая предложила отказаться от этой инициативы.
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