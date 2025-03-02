02 марта 2025

Вице-мэр Нижневартовска сделал заявление о путевках для детей в Анапу, где был разлив мазута

Власти Нижневартовска передумали отправлять детей на мазутные пляжи Анапы
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Власти Нижневартовска выступили с официальным заявлением, что не будут отправлять детей на мазутные пляжи Анапы
Власти Нижневартовска выступили с официальным заявлением, что не будут отправлять детей на мазутные пляжи Анапы Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Мэрия Нижневартовска передумала отправлять школьников в лагеря Анапы, где произошел разлив мазута. Вице-мэр по соцполитике Дмитрий Котов выступил с заявлением в официальных соцсетях администрации, что власти намерены закупить билеты на другие направления.

«Департамент образования города сделал запрос в Роспотребнадзор Краснодарского края о возможности или невозможности организации летнего отдыха в текущем году. Помимо этого, запрос также был направлен в правительство Краснодарского края. Ответы получены, по их результатам было принято решение, что в текущем году путевки в детские лагеря курорта Анапа закупаться не будут», — прокомментировал Котов.

Котов уточнил, что в результате осеннего опроса 2024 года по летнему отдыху 2025 года родительская общественность выбрала в том числе и Анапу. Техзадание для проведения конкурса было подготовлено на основании этого среза. На первом месте оказались лагеря Тюменской области и Краснодарского края.

Ранее URA.RU сообщало о том, что единороссов возмутило намерение и.о. директора департамента образования Оксаной Серебренниковой закупить 516 путевок в лагеря Анапы, пляжи которой переживают последствия экологической катастрофы. Вице-спикер гордумы Нижневартовска Наталья Зяблицкая предложила отказаться от этой инициативы.

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Мэрия Нижневартовска передумала отправлять школьников в лагеря Анапы, где произошел разлив мазута. Вице-мэр по соцполитике Дмитрий Котов выступил с заявлением в официальных соцсетях администрации, что власти намерены закупить билеты на другие направления. «Департамент образования города сделал запрос в Роспотребнадзор Краснодарского края о возможности или невозможности организации летнего отдыха в текущем году. Помимо этого, запрос также был направлен в правительство Краснодарского края. Ответы получены, по их результатам было принято решение, что в текущем году путевки в детские лагеря курорта Анапа закупаться не будут», — прокомментировал Котов. Котов уточнил, что в результате осеннего опроса 2024 года по летнему отдыху 2025 года родительская общественность выбрала в том числе и Анапу. Техзадание для проведения конкурса было подготовлено на основании этого среза. На первом месте оказались лагеря Тюменской области и Краснодарского края. Ранее URA.RU сообщало о том, что единороссов возмутило намерение и.о. директора департамента образования Оксаной Серебренниковой закупить 516 путевок в лагеря Анапы, пляжи которой переживают последствия экологической катастрофы. Вице-спикер гордумы Нижневартовска Наталья Зяблицкая предложила отказаться от этой инициативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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