02 марта 2025
01 марта 2025

«Цирк отдыхает»: «белый маг» из «Дома-2» едет в Сургут поздравить дам с 8 Марта

Звезда телешоу «Дом-2» Венцеслав выступит в Сургуте в Международный женский день
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутянки не обрадовались визиту Венцеслава в Международный женский день
Сургутянки не обрадовались визиту Венцеслава в Международный женский день Фото:

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский едет с концертом в Сургут (ХМАО). Он выступит в честь 8 Марта.

«Я еду поздравить лучших девушек Сургута», — объявил Венгржановский в своих соцсетях. На приезд шоумена уже успели отреагировать и сами жители. «Цирк отдыхает», — комментирует пост с анонсом концерта подписчица telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки».

Сургутянки не обрадовались визиту Венцеслава на 8 Марта
Сургутянки не обрадовались визиту Венцеслава на 8 Марта
Фото:

Венгржановского прославил «Дом-2», где он стал одним из самых скандальных участников. Из-за заявлений о якобы паранормальных способностях его прозвали «белым магом». После съемок в проекте он влился в ивент-тусовку и стал ведущим мероприятий.

В 2024 году появилась информация о том, что Венгржановского объявили в розыск судебные приставы из-за долгов по кредитам. По информации Shot, к тому моменту он набрал задолженностей почти на 400 тысяч рублей, не выполнив при этом свои платежные обязательства.

Между тем, с 8 Марта сургутянок также поздравит со сцены поп-звезда Anna Asti. Билеты на ее концерт уже раскуплены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский едет с концертом в Сургут (ХМАО). Он выступит в честь 8 Марта. «Я еду поздравить лучших девушек Сургута», — объявил Венгржановский в своих соцсетях. На приезд шоумена уже успели отреагировать и сами жители. «Цирк отдыхает», — комментирует пост с анонсом концерта подписчица telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». Венгржановского прославил «Дом-2», где он стал одним из самых скандальных участников. Из-за заявлений о якобы паранормальных способностях его прозвали «белым магом». После съемок в проекте он влился в ивент-тусовку и стал ведущим мероприятий. В 2024 году появилась информация о том, что Венгржановского объявили в розыск судебные приставы из-за долгов по кредитам. По информации Shot, к тому моменту он набрал задолженностей почти на 400 тысяч рублей, не выполнив при этом свои платежные обязательства. Между тем, с 8 Марта сургутянок также поздравит со сцены поп-звезда Anna Asti. Билеты на ее концерт уже раскуплены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...