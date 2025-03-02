«Цирк отдыхает»: «белый маг» из «Дома-2» едет в Сургут поздравить дам с 8 Марта

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский едет с концертом в Сургут (ХМАО). Он выступит в честь 8 Марта.
«Я еду поздравить лучших девушек Сургута», — объявил Венгржановский в своих соцсетях. На приезд шоумена уже успели отреагировать и сами жители. «Цирк отдыхает», — комментирует пост с анонсом концерта подписчица telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки».
Венгржановского прославил «Дом-2», где он стал одним из самых скандальных участников. Из-за заявлений о якобы паранормальных способностях его прозвали «белым магом». После съемок в проекте он влился в ивент-тусовку и стал ведущим мероприятий.
В 2024 году появилась информация о том, что Венгржановского объявили в розыск судебные приставы из-за долгов по кредитам. По информации Shot, к тому моменту он набрал задолженностей почти на 400 тысяч рублей, не выполнив при этом свои платежные обязательства.
Между тем, с 8 Марта сургутянок также поздравит со сцены поп-звезда Anna Asti. Билеты на ее концерт уже раскуплены.
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