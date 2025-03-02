02 марта 2025

По всему ХМАО завоют сирены

В ХМАО 5 марта во всех муниципалитетах проверят систему оповещения о ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 5 марта во всех муниципалитетах проверят систему оповещения о ЧС
В ХМАО 5 марта во всех муниципалитетах проверят систему оповещения о ЧС Фото:

В ХМАО 5 марта во всех муниципалитетах проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра. Официально».

«Департамент региональной безопасности Югры просит жителей соблюдать спокойствие. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы оценить работу устройств оповещения и проверить готовность дежурного персонала», — сказано в сообщении.

Проверка состоится с 10:40 до 10:44, с запуском электросирен и громкоговорителей. Также информационные сообщения передадут по телевидению и радио.

Ранее URA.RU писало, что электросирены и громкоговорители включатся во всех регионах России. Об этом сообщили в МЧС РФ.

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В ХМАО 5 марта во всех муниципалитетах проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра. Официально». «Департамент региональной безопасности Югры просит жителей соблюдать спокойствие. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы оценить работу устройств оповещения и проверить готовность дежурного персонала», — сказано в сообщении. Проверка состоится с 10:40 до 10:44, с запуском электросирен и громкоговорителей. Также информационные сообщения передадут по телевидению и радио. Ранее URA.RU писало, что электросирены и громкоговорители включатся во всех регионах России. Об этом сообщили в МЧС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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