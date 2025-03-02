По всему ХМАО завоют сирены

В ХМАО 5 марта во всех муниципалитетах проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра. Официально».
«Департамент региональной безопасности Югры просит жителей соблюдать спокойствие. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы оценить работу устройств оповещения и проверить готовность дежурного персонала», — сказано в сообщении.
Проверка состоится с 10:40 до 10:44, с запуском электросирен и громкоговорителей. Также информационные сообщения передадут по телевидению и радио.
Ранее URA.RU писало, что электросирены и громкоговорители включатся во всех регионах России. Об этом сообщили в МЧС РФ.
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