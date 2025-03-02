02 марта 2025

Врачи ХМАО назвали главную опасность самолечения во время беременности

Врачи ХМАО сообщили, что самолечение опасно для беременных
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Нижневартовска объяснили. в чем опасность самолечения во время беременности
Врачи Нижневартовска объяснили. в чем опасность самолечения во время беременности Фото:

Неправильная диагностика и недооценивание симптомов болезни являются главными опасностями самолечения во время беременности. Об этом сообщили врачи перинатального центра Нижневартовска.

«Применение препаратов без консультации с врачом может нанести непоправимый вред. Самолечение часто приводит к задержке в обращении за профессиональной медицинской помощью. В некоторых случаях это может значительно ухудшить ситуацию», — сообщили врачи в официальных соцсетях роддома.

Альтернативная медицина: гомеопатия, фитотерапия, акупунктура и другие методы также не являются абсолютно безопасными. Некоторые из них могут нести определенные риски, так как не имеют научно-доказанную эффективность и безопасность. «Беременные женщины должны помнить, что здоровье их ребенка зависит от принятых ими решений, и лучше всего делать это в сотрудничестве с врачом», — добавили медики.

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Неправильная диагностика и недооценивание симптомов болезни являются главными опасностями самолечения во время беременности. Об этом сообщили врачи перинатального центра Нижневартовска. «Применение препаратов без консультации с врачом может нанести непоправимый вред. Самолечение часто приводит к задержке в обращении за профессиональной медицинской помощью. В некоторых случаях это может значительно ухудшить ситуацию», — сообщили врачи в официальных соцсетях роддома. Альтернативная медицина: гомеопатия, фитотерапия, акупунктура и другие методы также не являются абсолютно безопасными. Некоторые из них могут нести определенные риски, так как не имеют научно-доказанную эффективность и безопасность. «Беременные женщины должны помнить, что здоровье их ребенка зависит от принятых ими решений, и лучше всего делать это в сотрудничестве с врачом», — добавили медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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