Врачи ХМАО назвали главную опасность самолечения во время беременности

Неправильная диагностика и недооценивание симптомов болезни являются главными опасностями самолечения во время беременности. Об этом сообщили врачи перинатального центра Нижневартовска.
«Применение препаратов без консультации с врачом может нанести непоправимый вред. Самолечение часто приводит к задержке в обращении за профессиональной медицинской помощью. В некоторых случаях это может значительно ухудшить ситуацию», — сообщили врачи в официальных соцсетях роддома.
Альтернативная медицина: гомеопатия, фитотерапия, акупунктура и другие методы также не являются абсолютно безопасными. Некоторые из них могут нести определенные риски, так как не имеют научно-доказанную эффективность и безопасность. «Беременные женщины должны помнить, что здоровье их ребенка зависит от принятых ими решений, и лучше всего делать это в сотрудничестве с врачом», — добавили медики.
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