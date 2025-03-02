02 марта 2025
01 марта 2025

В ХМАО назначен новый топ-менеджер МТС

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Крижов возглавил департамент бизнес-рынка филиала МТС в ХМАО
Олег Крижов возглавил департамент бизнес-рынка филиала МТС в ХМАО Фото:

На должность директора департамента по работе с бизнес-рынком филиала МТС в ХМАО назначен Олег Крижов. Он будет курировать работу с корпоративными клиентами в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Уверен, что успешный опыт работы Олега с крупным бизнесом поможет нам реализовывать новые комплексные проекты и нестандартные решения, направленные на повышение эффективности компаний», — прокомментировал директор филиала МТС в ХМАО Евгений Торгашин. В пресс-службе компании добавили, что прежний руководитель — Али Хасматулин — продолжит свою карьеру в Москве в сфере IT.

Ранее URA.RU писало о назначении Торгашина на должность директора филиала МТС в Югре. Тогда новый руководитель филиала заявил, что в планы компании входят повышение безопасности на месторождениях округа, улучшение качества связи в населенных пунктах и внедрение новых технологий.

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На должность директора департамента по работе с бизнес-рынком филиала МТС в ХМАО назначен Олег Крижов. Он будет курировать работу с корпоративными клиентами в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Уверен, что успешный опыт работы Олега с крупным бизнесом поможет нам реализовывать новые комплексные проекты и нестандартные решения, направленные на повышение эффективности компаний», — прокомментировал директор филиала МТС в ХМАО Евгений Торгашин. В пресс-службе компании добавили, что прежний руководитель — Али Хасматулин — продолжит свою карьеру в Москве в сфере IT. Ранее URA.RU писало о назначении Торгашина на должность директора филиала МТС в Югре. Тогда новый руководитель филиала заявил, что в планы компании входят повышение безопасности на месторождениях округа, улучшение качества связи в населенных пунктах и внедрение новых технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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