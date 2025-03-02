В ХМАО назначен новый топ-менеджер МТС

На должность директора департамента по работе с бизнес-рынком филиала МТС в ХМАО назначен Олег Крижов. Он будет курировать работу с корпоративными клиентами в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Уверен, что успешный опыт работы Олега с крупным бизнесом поможет нам реализовывать новые комплексные проекты и нестандартные решения, направленные на повышение эффективности компаний», — прокомментировал директор филиала МТС в ХМАО Евгений Торгашин. В пресс-службе компании добавили, что прежний руководитель — Али Хасматулин — продолжит свою карьеру в Москве в сфере IT.
Ранее URA.RU писало о назначении Торгашина на должность директора филиала МТС в Югре. Тогда новый руководитель филиала заявил, что в планы компании входят повышение безопасности на месторождениях округа, улучшение качества связи в населенных пунктах и внедрение новых технологий.
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