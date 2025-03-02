02 марта 2025
01 марта 2025

В ХМАО грабители вломились в квартиру через окно на первом этаже

© Служба новостей «URA.RU»
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Воры срезали решетку и ограбили квартиру в Нефтеюганске
Воры срезали решетку и ограбили квартиру в Нефтеюганске Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) двое воров срезали решетку на окне квартиры, ворвались в помещение и ограбили хозяев. Об этом сообщается в базе данных районного суда.

«[Подсудимые] подошли к окну помещения кухни указанной квартиры, расположенной на первом этаже вышеуказанного дома, где согласно распределённых ролей, [сообщник] остался наблюдать за окружающей обстановкой. [Второй фигурант] заранее приготовленной металлической ножкой от стола, повредил металлическую решетку на окне и разбил ею оконное стекло, через которое незаконно проник в помещение указанной квартиры, откуда тайно похитили имущество», — сообщается в базе данных суда. Они похитили парфюм и бытовую технику на общую сумму свыше 25 тысяч рублей.

Одного из фигурантов судили по статьям УК РФ «кража» и «разбой». Однако дело было приостановлено в связи со смертью подсудимого, о судьбе его сообщника в картотеке не указывается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) двое воров срезали решетку на окне квартиры, ворвались в помещение и ограбили хозяев. Об этом сообщается в базе данных районного суда. «[Подсудимые] подошли к окну помещения кухни указанной квартиры, расположенной на первом этаже вышеуказанного дома, где согласно распределённых ролей, [сообщник] остался наблюдать за окружающей обстановкой. [Второй фигурант] заранее приготовленной металлической ножкой от стола, повредил металлическую решетку на окне и разбил ею оконное стекло, через которое незаконно проник в помещение указанной квартиры, откуда тайно похитили имущество», — сообщается в базе данных суда. Они похитили парфюм и бытовую технику на общую сумму свыше 25 тысяч рублей. Одного из фигурантов судили по статьям УК РФ «кража» и «разбой». Однако дело было приостановлено в связи со смертью подсудимого, о судьбе его сообщника в картотеке не указывается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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