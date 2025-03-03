Сургутяне устроили ажиотаж вокруг премьеры драмтеатра в честь 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты на праздничный спектакль скупили за месяц
Билеты на праздничный спектакль скупили за месяц Фото:

Жители Сургута (ХМАО) за месяц раскупили билеты на премьеру музыкально-драматического театра. Спектакль «Jazz для вас» покажут в честь Международного женского дня, сообщили URA.RU в пресс-службе СМДТ.

«Продажа билетов стартовала еще в январе, за месяц все раскупили. Последнее время почти все премьеры вызывают ажиотаж и, как правило, билеты хорошо продаются», — прокомментировали агентству.

Мартовскую премьеру театралы подготовили уже по устоявшейся традиции поздравлять женщин с 8 Марта. «Мы не отступаем от нашей мартовской традиции. Премьера прежде всего праздничная. Аншлаг за две недели до премьеры — свидетельство, что зрители доверяют нашим сюрпризам», — отмечает директор СМДТ Светлана Астраханцева.

«Jazz для вас» отсылает к комедии положений, когда герои попадают в курьезные ситуации. По сюжету на музыкальном телемарафоне ждут джазменов, но менеджер ошиблась в рассылке приглашений. В студии появляются странные люди, идея марафона терпит фиаско. Казус превращается в историю любви двух телеведущих.

8 Марта в Сургуте также выступит с концертом поп-звезда Анна Асти. На официальном сайте артистки билетов в продаже уже нет. Однако предприимчивые югорчане решили заработать деньги на настоящих фанатах, готовых купить их места с наценкой. Порадовать сургутянок в Международный женский день своим выступление решил и экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский.

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Жители Сургута (ХМАО) за месяц раскупили билеты на премьеру музыкально-драматического театра. Спектакль «Jazz для вас» покажут в честь Международного женского дня, сообщили URA.RU в пресс-службе СМДТ. «Продажа билетов стартовала еще в январе, за месяц все раскупили. Последнее время почти все премьеры вызывают ажиотаж и, как правило, билеты хорошо продаются», — прокомментировали агентству. Мартовскую премьеру театралы подготовили уже по устоявшейся традиции поздравлять женщин с 8 Марта. «Мы не отступаем от нашей мартовской традиции. Премьера прежде всего праздничная. Аншлаг за две недели до премьеры — свидетельство, что зрители доверяют нашим сюрпризам», — отмечает директор СМДТ Светлана Астраханцева. «Jazz для вас» отсылает к комедии положений, когда герои попадают в курьезные ситуации. По сюжету на музыкальном телемарафоне ждут джазменов, но менеджер ошиблась в рассылке приглашений. В студии появляются странные люди, идея марафона терпит фиаско. Казус превращается в историю любви двух телеведущих. 8 Марта в Сургуте также выступит с концертом поп-звезда Анна Асти. На официальном сайте артистки билетов в продаже уже нет. Однако предприимчивые югорчане решили заработать деньги на настоящих фанатах, готовых купить их места с наценкой. Порадовать сургутянок в Международный женский день своим выступление решил и экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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