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16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
15:19  16 февраля 2018 4

Телеведущего Оскара Кучеру в Югре соблазнили крепким алкоголем. «Как тут удержаться». ФОТО

Телеведущий обычно пьет вино, в чем честно признается в соцсетяхФото: страница Оскара Кучеры в Instagram

Оскар Кучера во время съемок телешоу Taste of Russia в Ханты-Мансийске употребил местные настойки. Об этом телеведущий написал в соцсетях, приложив фотографию рюмок с крепким алкоголем.

На своей странице в Instagram Оскар Кучера опубликовал фотографию шести рюмок с разными настойками. «Я достаточно давно не пью крепкие напитки… Вино, только вино. Но, прилетев в Ханты-Мансийск… короче, как тут удержаться…» — подписал телеведущий этот снимок.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Ханты-Мансийске прошли съемки шоу Taste of Russia телеканала Russia Today. В них приняли участие участие российский актер Оскар Кучера и кулинар из США Глен Куцовски. Съемочная бригада RT посетила местные достопримечательности, а ведущие Taste of Russia научились готовить хлеб по традиционному рецепту коренных народов Севера. Во время шоу Кучера и Куцовски также обычно рассказывают, чем их удивляет регион, в котором проходят съемки. Время выхода программы о Ханты-Мансийске в эфир пока не заявлено.

Антон Степыгин
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