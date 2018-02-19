Мэрия Екатеринбурга вернет мандат депутату гордумы, проигравшему суд с прокуратурой

Депутат Екатеринбургской гордумы Владимир Смирнов обжалует принятое 7 февраля решение Ленинского районного суда о досрочном прекращении его полномочий. Как заявил «URA.RU» Смирнов, он подаст жалобу в областной суд в установленный законом срок.
Поддержку депутату оказали юристы администрации Екатеринбурга. Высокопоставленный представитель мэрии сообщил агентству, что он уверен не только в сохранении Смирновым своего мандата, но и в его переизбрании на предстоящих сентябрьских выборах на очередной срок.
Как ранее сообщало «URA.RU», прокуратура выявила существенные ошибки, допущенные Смирновым при заполнении декларации об имуществе и доходах за 2016 год. По версии надзорного органа, депутат не указал в декларации три квартиры и гараж в Екатеринбурге. Парламентарий пояснил, что квартиру на его фамилию переписал его знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей.