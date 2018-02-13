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13 февраля 2018
11:10  13 февраля 2018 43

В МВД рассказали, почему инспекторам нельзя останавливать судей-нарушителей

Передача машин скорой помощи площадь Ленина Курган, гаишник, скорая помощь, пешеходный переход, гибдд
Порядок работы с судьями регулирует закон «О статусе судей»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В МВД объяснили, почему инспекторам ДПС запретили останавливать судей, нарушающих Правила дорожного движения. Это связано с законом «О статусе судей», говорится в ответе министерства депутату Валерию Рашкину

В декабре 2017 года МВД внесло корректировки в административный регламент ГИБДД, который действовал с 20 октября прошлого года. Так, дорожным инспекторам запретили отстранять судей, нарушивших ПДД, от управления транспортом. Вместо этого они должны рапортовать о нарушении руководителю подразделения. А в случае подозрения в пьяном вождении — составлять административный протокол.

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В январе депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой пояснить основание для ведомственного приказа, который регулирует работу инспекторов с судьями-нарушителями.

«Внесенные изменения в части корректировки указанных вами положений данного административного регламента обусловлены необходимостью его приведения в соответствие с положениями закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», — цитирует РБК ответ за подписью первого замминистра внутренних дел Александра Горового.

Однако бывший начальник главка ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров, в эфире «Национальной службы новостей» отметил, что «неприкосновенность» нетрезвых судей и прокуроров за рулем сильно преувеличена.

Согласно административному регламенту ГИБДД до поправок, судей могли отстранять от управления транспортом, а также направлять их на медосвидетельствование в случае подозрения на пьяное вождение. Однако регламент, введенный с декабря, запретил эти действия. Кроме того, нововведения дали право инспекторам останавливать автомобилистов вне стационарных постов ДПС.

Иван Шестак
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