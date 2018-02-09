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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:58  09 февраля 2018 0

В Госдуме отреагировали на сообщения о запрете штрафовать пьяных судей

Город летом. Сургут, полиция, гибдд, дпс, югорский тракт
Депутат утверждает, что запрет не отразится на количестве нарушений со стороны судейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В случае нарушения закона судья не сможет уйти от ответственности, но существует особый порядок привлечения к ней, с чем и связан нашумевший приказ МВД о якобы вступившем в силу запрете штрафовать и проверять на опьянение работников судейского корпуса. Об этом заявил депутат Госдумы и вице-президент Международной ассоциации юристов Михаил Старшинов.

Согласно указу МВД, напомним, сотрудники ДПС больше не могут отстранять судей от управления машиной и направлять на освидетельствование на предмет опьянения. Теперь инспектор может лишь оформить рапорт на имя руководства.

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«Хочу особо подчеркнуть: судья не имеет возможности уйти от ответственности, просто существует особый порядок привлечения к ней», — приводит РИА «Новости» слова Старшинова, который также добавил, что судьи [как депутаты Госдумы и члены Совета Федерации] относятся к спецсубъектам, в отношении которых существует определенный порядок процессуальных действий.

Так, по словам парламентария, было всегда, поэтому получившийся в результате указа резонанс не имеет никаких оснований.

Ранее его коллег — депутата Госдумы Вячеслав Лысаков — раскритиковал поправки в регламент, объяснив это тем, что молодые следователи и судьи регулярно теряют голову и садятся пьяными за руль. А ДПС ничего не может с ними сделать.

Сергей Демин
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