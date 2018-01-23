Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера в расизме

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл обрушилась на дизайнера Ульяну Сергеенко с критикой. Ее возмутила надпись, которую последняя сделала на приглашении на свое модное шоу в рамках Недели моды в Париже.
На конверте Ульяна Сергеенко в шутку написала «To my niggas in Paris». Однако такие слова возмутили темнокожую модель. «Серьёзно? Зачем такое писать и публиковать? Вы всё ещё собираетесь на её шоу?» — цитирует Life.ru разгневанную Наоми Кэмпбелл, которая призвала бойкотировать модное шоу Сергеенко.
За Ульяну Сергеенко уже вступилась продюсер Яна Рудковская. «Мне кажется, Наоми просто не поняла, что Ульяна пошутила, написав to my niggas in Paris. Насколько я знаю, это название песни Канье Уэста, которую часто цитируют», — сказала Рудковская порталу SUPER.
Сама Ульяна Сергеенко уже успела извиниться за надпись о «ниггерах в Париже». «Я родилась в маленьком городе на востоке Казахстана, моя дочь наполовину армянка, и я никогда не делила людей на белых и черных», — написала дизайнер на своей странице в Instagram.