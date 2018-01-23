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24 января 2018
23 января 2018
17:44  23 января 2018 3

Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера в расизме

Ульяну Сергеенко обвинили в расизмеФото: Ульяна Сергеенко, «Инстаграм»

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл обрушилась на дизайнера Ульяну Сергеенко с критикой. Ее возмутила надпись, которую последняя сделала на приглашении на свое модное шоу в рамках Недели моды в Париже.

На конверте Ульяна Сергеенко в шутку написала «To my niggas in Paris». Однако такие слова возмутили темнокожую модель. «Серьёзно? Зачем такое писать и публиковать? Вы всё ещё собираетесь на её шоу?» — цитирует Life.ru разгневанную Наоми Кэмпбелл, которая призвала бойкотировать модное шоу Сергеенко.

Наоми Кэмпбелл возмутила надпись «To my niggas in Paris»
Фото: скриншот публикации Наоми Кэмпбелл в «Инстаграм»

За Ульяну Сергеенко уже вступилась продюсер Яна Рудковская. «Мне кажется, Наоми просто не поняла, что Ульяна пошутила, написав to my niggas in Paris. Насколько я знаю, это название песни Канье Уэста, которую часто цитируют», — сказала Рудковская порталу SUPER.

Сама Ульяна Сергеенко уже успела извиниться за надпись о «ниггерах в Париже». «Я родилась в маленьком городе на востоке Казахстана, моя дочь наполовину армянка, и я никогда не делила людей на белых и черных», — написала дизайнер на своей странице в Instagram.

Софья Стеклова
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