Наоми Кэмпбелл обвинила российского дизайнера в расизме

17:44 23 января 2018 3

Ульяну Сергеенко обвинили в расизме Фото: Ульяна Сергеенко, «Инстаграм»

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл обрушилась на дизайнера Ульяну Сергеенко с критикой. Ее возмутила надпись, которую последняя сделала на приглашении на свое модное шоу в рамках Недели моды в Париже.

На конверте Ульяна Сергеенко в шутку написала «To my niggas in Paris». Однако такие слова возмутили темнокожую модель. «Серьёзно? Зачем такое писать и публиковать? Вы всё ещё собираетесь на её шоу?» — цитирует Life.ru разгневанную Наоми Кэмпбелл, которая призвала бойкотировать модное шоу Сергеенко.

Наоми Кэмпбелл возмутила надпись «To my niggas in Paris» Фото: скриншот публикации Наоми Кэмпбелл в «Инстаграм»

За Ульяну Сергеенко уже вступилась продюсер Яна Рудковская. «Мне кажется, Наоми просто не поняла, что Ульяна пошутила, написав to my niggas in Paris. Насколько я знаю, это название песни Канье Уэста, которую часто цитируют», — сказала Рудковская порталу SUPER.

Сама Ульяна Сергеенко уже успела извиниться за надпись о «ниггерах в Париже». «Я родилась в маленьком городе на востоке Казахстана, моя дочь наполовину армянка, и я никогда не делила людей на белых и черных», — написала дизайнер на своей странице в Instagram.