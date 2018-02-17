{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:45  17 февраля 2018 0

Экс-супруга Пескова покинет пост главы Россотрудничества в Париже. В числе версий — сокрытие бизнеса и угрозы связями с Кадыровым

Сама Екатерина Солоцинская опровергла слухи о сокрытии бизнеса и угрозахФото: Instagram Екатерины Солоцинской

Глава Российского центра науки и культуры в Париже и экс-супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Екатерина Солоцинская написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фото документа. СМИ сообщили, что это не добровольное решение: ее якобы уличили в сокрытии бизнеса и попытке избежать увольнения угрозами связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года», — написано в документе на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой.

В комментарии к фотографии Солоницкая не раскрыла причину увольнения. Но, как рассказал «Дождю» ее знакомый и подтвердил собеседник в Россотрудничестве в Москве, это не добровольное решение. В ближайшее время ее якобы уволят в связи с утратой доверия.

Екатерина Солоцинская, по словам собеседников телеканала, не задекларировала свои доли в двух компаниях — российской и французской. За это ей грозит увольнение без возможности работать на государственной службе. Более того, узнав о грядущей ответственности, экс-супруга Пескова попыталась предотвратить увольнение. Она якобы отправила руководству агентства письмо с угрозами, в котором говорила, что у нее огромные связи. Например, Рамзан Кадыров.

Комментируя эту информацию журналистам, Солоницкая опровергла информацию о сокрытии бизнеса и письменных угрозах.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров