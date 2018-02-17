01:45 17 февраля 2018 0

Сама Екатерина Солоцинская опровергла слухи о сокрытии бизнеса и угрозах Фото: Instagram Екатерины Солоцинской

Глава Российского центра науки и культуры в Париже и экс-супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Екатерина Солоцинская написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фото документа. СМИ сообщили, что это не добровольное решение: ее якобы уличили в сокрытии бизнеса и попытке избежать увольнения угрозами связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года», — написано в документе на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой.

В комментарии к фотографии Солоницкая не раскрыла причину увольнения. Но, как рассказал «Дождю» ее знакомый и подтвердил собеседник в Россотрудничестве в Москве, это не добровольное решение. В ближайшее время ее якобы уволят в связи с утратой доверия.

Екатерина Солоцинская, по словам собеседников телеканала, не задекларировала свои доли в двух компаниях — российской и французской. За это ей грозит увольнение без возможности работать на государственной службе. Более того, узнав о грядущей ответственности, экс-супруга Пескова попыталась предотвратить увольнение. Она якобы отправила руководству агентства письмо с угрозами, в котором говорила, что у нее огромные связи. Например, Рамзан Кадыров.

Комментируя эту информацию журналистам, Солоницкая опровергла информацию о сокрытии бизнеса и письменных угрозах.