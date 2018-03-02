21:00 02 марта 2018 0

Суд признал сомнительную сделку Грудинина незаконной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Главные новости к этому часу:

Павел Грудинин проиграл суд акционерам совхоза. Теперь олигарх от КПРФ, обманувший пайщиков, должен вернуть в собственность 1 миллиард рублей.

Российские компании в 2018 году поднимут зарплаты своим сотрудникам. Готовы пойти на прибавку сразу 90% организаций. Эксперты объяснили, почему компании пойдут на такой шаг.

Студентам известного уральского вуза устроили лекцию на тему тюрьмы и религии. Приглашенный лектор подробно рассказал учащимся и о зоне, и о вере, и даже дал «сомнительные наставления из уст смотрящего». В университете инцидент уже прокомментировали, обвинив «субъективных студентов» в непонимании.

Жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы напугал глухой взрыв и подземные толчки. Горожане признаются, что «пошатнуло, как в люльке», а город-спутник трясет уже третий день. Уральские сейсмологи проверили приборы и прокомментировали сообщения о землетрясении.

Представители компании BMW объяснили, почему золотые медалисты Олимпийских игр получили совсем не те автомобили, которые им обещали. Оказалось, что обещание не совсем соответствовало действительности.

Жена мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана ответила на измены своего мужа. Юлия Крутеева на камеру рассказала, почему Ройзман изменял, что она сама считает «изменой» и отдельно поблагодарила Дудя.