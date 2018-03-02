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02 марта 2018
Главные новости Москвы
19:42  02 марта 2018 1

Российские компании массово поднимут зарплаты в 2018 году

Первомайская демонстрация профсоюзов на Красной площади. Москва, плакаты, профсоюзы, первомай, лозунги, демонстранты, транспоранты, работа зарплата достойная жизнь, лозунги, транспоранты, лакаты, плакаты
Зарплаты готовы повысить уже 90% компанийФото: Владимир Андреев © URA.RU

В течение 2018 года в России существенно вырастут зарплаты россиян, работающих в частном секторе. По данным международной консалтинговой компании, частники в стране запланировали масштабную индексацию, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

Если летом 2017 года только 41% компаний в России планировали повышение зарплат, то по состоянию на февраль 2018 года таких уже 90%, пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное Korn Ferry Hay Group. При этом 21% из них готовы к общей индексации в среднем на 5%, а в 69% говорят о дифференцированных повышениях, которые будут зависеть от вклада каждого конкретного сотрудника. Обзор составлялся на основании данных 235 компаний из различных секторов экономики.

Ожидающийся рост зарплат исследователи объяснили стабилизацией экономики. Кроме того, участники опроса назвали ряд причин, по которым их компании идут на такой шаг. Главной из них стало желание сохранить свою конкурентоспособность на рынке за счет повышения лояльности уже работающих специалистов и необходимость учитывать зарплаты, которые готовы предложить их сотрудникам конкуренты.

Игорь Чукреев
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