Если верить прогнозам букмекеров, то в 2019 году конкурс «Евровидение» состоится в Эстонии, так как, в соотвеnствии с правилами, принимающей стороной должна стать страна-победитель. По данным, опубликованным на сайте Eurovisionworld.com, наиболее вероятный претендент на победу в «Евровидении-2018» — певица из Эстонии Элина Нечаева.
В тройке лидеров — исполнители из Болгарии и Чехии, за ними следуют представители Финляндии и Испании. Россиянка Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в «Евровидении-2017» из-за позиции принимающей стороны, все-таки выступит на конкурсе. Правда, прогнозы букмекеров для нее не слишком радужные — ей отводится лишь восьмое место.
Отметим, по информации РИА «Новости» «Евровидение-2018» пройдет в Португалии. В международном конкрсе примут участие представители 43 государств. Полуфинальные выступления состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а 12 мая станет известен победитель.
Как ранее писало «URA.RU», «Евровидение-2017» состоялось в Киеве. При этом россиянка Юлия Самойлова в конкурсе участвовать не смогла: власти Украины запретили ей въезд в страну из-за концертов в Крыму. После скандала между Киевом и Москвой организатор конкурса — Европейский вещательный союз — изменил правила: с 2018 года страны-участницы не могут включать в состав своих делегаций персон, которым запрещен или нежелателен въезд на территорию принимающей страны.