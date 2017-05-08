{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 мая 2017
07 мая 2017
21:58  08 мая 2017 2

Юлия Самойлова споет песню для «Евровидения» из Севастополя

Самойлова Юлия, самойлова юлия
Юлия Самойлова споет свою песнюФото: дичная страница Самойловой Юлии в Instagram
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
все новости сюжета

Юлия Самойлова, которую Киев отказался пустить на конкурс из-за посещения Крыма, споет песню для «Евровидения» из Севастополя.

Артистка выступит на концерте в честь Дня Победы и исполнит ту самую песню, которую должна была петь на «Евровидении» в Киеве, сообщает информагентство Nation News.

«Выступление певицы в День Победы пройдет на площади Нахимова, — приводит агентство цитату из официального сообщения правительства города. — Перед тысячами севастопольцев и гостей города Юлия исполнит композиции «Молитва», «Соловьи», «Да здравствует мир», I will always love you, «Новый день», «Стена», Flame is burning.

А закончит праздничный концерт Юлия Самойлова песней, которую 9 мая будет петь вся Россия — песней «День победы».

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров