Юлия Самойлова споет песню для «Евровидения» из Севастополя

21:58 08 мая 2017 2

Юлия Самойлова споет свою песню Фото: дичная страница Самойловой Юлии в Instagram

Юлия Самойлова, которую Киев отказался пустить на конкурс из-за посещения Крыма, споет песню для «Евровидения» из Севастополя.

Артистка выступит на концерте в честь Дня Победы и исполнит ту самую песню, которую должна была петь на «Евровидении» в Киеве, сообщает информагентство Nation News.

«Выступление певицы в День Победы пройдет на площади Нахимова, — приводит агентство цитату из официального сообщения правительства города. — Перед тысячами севастопольцев и гостей города Юлия исполнит композиции «Молитва», «Соловьи», «Да здравствует мир», I will always love you, «Новый день», «Стена», Flame is burning.

А закончит праздничный концерт Юлия Самойлова песней, которую 9 мая будет петь вся Россия — песней «День победы».