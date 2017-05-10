Почему мы говорим, что не интересуемся «Евровидением», но смотрим и обсуждаем его?

17:18 10 мая 2017 2

Россия не участвует в "Евровидении", но жители страны продолжают внимательно следить за конкурсом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Победителями первого полуфинала «Евровидения-2017», которое проходит в Киеве, стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Как сообщается на официальном сайте конкурса, в первом полуфинале свои номера представили 18 стран. Однако Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория и Словения не вышли в итоговую часть шоу.

После того, как было объявлено, что Юлия Самойлова не сможет выступить на конкурсе, а «Первый канал» не будет транслировать концерты — все начали говорить, что и следить за новостями не нужно. Но почитайте соцсети… Фото: Личная страница Самойловой Юлии в instagram

Напомним, что российскую певицу Юлию Самойлову власти Украины не допустили до участия в конкурсе из-за ее гастролей в Крыму. Киев предложил России организовать выступление Самойловой через видеомост или заменить ее на другого исполнителя, однако российская сторона отвергла предложение. Кроме того, телеканалы в России объявили об отказе транслировать и сам песенный конкурс из Киева.

Между тем, судя по активности в соцсетях, интерес россиян к «Евровидению» не падает. Почему нам так важен этот песенный конкурс, и надо ли было более активно бороться за участие в нем, и сможем ли мы вернуться в обойму — в беседе с «URA.RU» рассказал музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов:

Почему мы с таким интересом сегодня следим за «Евровидением»? Да потому что это в первую очередь конкурс. Причина такая же, почему мы смотрим матчи английской футбольной лиги. Там тоже есть и сильные, и слабые команды. По сути, это спорт, в котором есть свои правила, есть азарт, кураж и состязательность. Думаю, что именно это на первом месте. Людям вообще нравится, когда кто-то с кем-то соревнуется. Можно делать ставки, прогнозы — кто победит, а кто — проиграет.

Как известно, в кинематографе, футболе и эстрадной песне у нас разбираются все. С высшей математикой сложнее, а как правильно петь — знают все.

Наше неучастие в «Евровидении» — это, к сожалению, начало большой истории, которую мы будем наблюдать на протяжении длительного времени. Ведь чтобы снова вернуться туда, придется идти на какие-то уступки, придется с кем-то договариваться. Ведь скандалы не прекращаются до сих пор, и у Европейского вещательного союза по всей этой ситуации есть определенные вопросы и к России. Я думаю, что быстро эта история не разрешится.

Сергей Шнуров (на фото) и Иосиф Кобзон аргументированно объясняют: значимость конкурса преувеличена. Но мы продолжаем с интересом смотреть Фото: Дарья Попова © URA.RU

Лично я считаю, что это потеря, поскольку придерживаюсь мнения, что принимать участие надо во всех конкурсах. Гораздо легче придумать комбинации, чтобы с чего-то соскочить, нежели выработать хитрый ход, как выиграть, особенно в самых сложных обстоятельствах.

По степени важности я бы оценил «Евровидение», как караоке в сельском клубе, как конкурс молодых рок-исполнителей в маленьком городке. Вместе с тем надо признать, что здесь есть соревновательность, есть свой кураж и состязательность — это факт. А это уже немало.