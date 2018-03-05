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Сегодня 5 марта, понедельник. И вот главное к этому часу:
На кандидата в президенты Ксению Собчак напали в Москве. Телеведущую сильно толкнули и облили водой с криками «Это вам за Жириновского». У нас — подробности нападения от самой Собчак, фото ее заявления и видео инцидента.
К слову о кандидатах — политтехнологи поставили оценки им и их предвыборным штабам. Некоторые пиарщики даже заработали «кол». Особо эксперты отметили стрессоустойчивость Собчак и истерики Грудинина, который скатывается в демагогию. Лидер рейтинга, кстати, получил «четверку».
Ставки по ипотеке обещали снизить до 7% уже через «один-два года». Экономисты не спешат радоваться — они уверены, что банки все равно отобьют свои деньги, и предостерегают россиян от попадания в долговую яму. Эксперты рассказали «URA.RU» о новых хитростях при оформлении кредита.
Автоэксперты назвали модели, которые лучше не покупать. Чаще всего претензии экспертов вызывают низкие показатели надежности, плохое качество отделочных материалов и, главное, сильно завышенная цена.
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга. На данный момент есть две версии о причинах.
Молодежки «Мамонтов Югры» и «Снежных Барсов» из Кахазстана доказали, что в хоккей играют настоящие мужчины. Защитник «Мамонтов» прямо во время игры коньком порезал горло вратарю «Барсов». Опасный момент попал на видео.