Эксперты назвали автомобили, которые лучше не покупать

Автомобильные эксперты составили список машин, от покупки которых лучше воздержаться. Антирейтинг возглавила электрическая новинка авторынка Tesla Model 3.
Специалисты уверены, что электрокар является сырым продуктом, на доработку которого потребуется не менее двух лет. На второй позиции расположился другой американский автомобиль — Chrysler 200. По мнению экспертов, данная модель проигрывает своим конкурентам — Mazda6, Honda Accord и Ford Fusion — по соотношению цены и качества.
Эксперты также не советуют покупать Mitsubishi Lancer десятой генерации. Автомобиль, который вышел на рынок еще в 2008 году, уже сильно устарел — сообщает «Дейли-Мотор». На четвертом месте антирейтинга находится седан Alfa Romeo Giulia с мотором Ferrari. Дизайн модели выглядит привлекательно, но журналисты, которые тестировали автомобиль, отметили очень плохое качество отделочных материалов. Кроме того, модель критикуют за плохие показатели надежности.
Пятерку списка замыкает внедорожник Lincoln Navigator. Автомобиль плох тем, что при своей высокой стоимости по «начинке» и техническим характеристикам практически не отличается от более бюджетного Ford Expedition.
Тем временем, в России выросли цены на авто. Ощутимо подорожали даже модели отечественных производителей, а иномарки стали дороже на 32%. Жизнь автомобилистам также осложняет рост цен на ОСАГО. Стоимость автостраховки может вырасти в три раза — компании нашли повод.