Борис Гребенщиков госпитализирован

Гребенщиков попал в реанимацию
Лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. Отечественный рок-музыкант попал в реанимационное отделение, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Как пишут СМИ, причиной госпитализации артиста стали проблемы с сердцем. По другим сведениям, у 64-летнего музыканта диагностировали пневмонию.
«Спасибо за беспокойство. Лучший способ действий при этом — помолиться о здравии, свечку пойти поставить», — цитирует REN-TV директора Гребенщикова Максима Ландэ.
Гребенщикову 64 года. Свой знаменитый музыкальный коллектив он создал в 1972 году. Недавно артист был с гастролями в Перми, где сыграл на рояле из веток в центре города.