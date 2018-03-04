{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 марта 2018
12:04  04 марта 2018 12

Почему не стоит радоваться снижению ставок по ипотеке

«Банки свое не упустят». Экономисты рассказали о новых хитростях при оформлении кредита
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Новостройки. Челябинск, яма, новостройки, жкх, стройка, грязь, дорога
Ипотечный кредит рискует стать и долговой ямой для многих россиянФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ставки по ипотеке снизятся в самое ближайшее время. Однако обольщаться россиянам не стоит. Банки в любом случае найдут возможность вернуть упущенную прибыль, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты.

Как заявил глава государства Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию, в стране зафиксирован рост числа выданных ипотечных кредитов. По его словам, в предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, а средняя ставка снизится до 7%.

Мост ул Бурова Петрова (дорожное покрытие)Курган, кран, стройка
Ипотечные кредиты становятся все более доступными для россиян
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После этого глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что кредитная организация уже планирует в ближайшие год-два снизить ставки по ипотеке до 7%. На сегодняшний день Сбербанк предлагает ипотечные кредиты на приобретение строящегося и готового жилья по ставке 10,4—10,5%. Прошлой осенью Греф высказывал мнение, что в ближайшем будущем ставки по ипотечным кредитам в России снизятся до 5% годовых.

Согласно статистике Объединенного кредитного бюро, в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 23%, а объемы кредитования — сразу на 60%. Важную роль в этом сыграла именно ипотека. Так, количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в минувшем январе, выросло в годовом отношении на 80%, а денежные объемы кредитования — на 86%. В частности, в январе этого года было выдано почти 63 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 117,5 млрд рублей, а год назад их было чуть более 35 тысяч на 63 млрд.

Снегопад. Екатеринбург, снег, аппетитные кредиты
Ипотечные кредиты только на первый взгляд аппетитные, утверждают экономисты
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По данным АИЖК, доля россиян, которым финансово доступна ипотека, в прошлом году выросла до 43% (против 37% в 2016 году). В первую очередь эксперты связывают это с рекордно низкими ставками, которые обеспечивают покупателям жилья значительную экономию. Согласно экспертным оценкам, при снижении ставки с 13 до 9% годовых ежемесячный платеж уменьшается на 20%, а общая экономия за весь срок погашения кредита достигает 45% от его суммы.

По мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, ставки по ипотеке в ближайшее время, по всей видимости, действительно будут снижаться, однако одновременно с этим автоматически вырастут дополнительные платежи.

«Заемщикам придется больше платить за услуги по оценке недвижимости, за обязательное страхование. Эти платежи никуда не денутся, а скорее всего, даже повысятся и станут для людей довольно чувствительной статьей расходов. То есть банк в конечном итоге свое не упустит», — пояснил «URA.RU» эксперт.

Экономист Артем Ермолаев пояснил «URA.RU», что банки, скорее всего, начнут вводить особые условия для «плохих» заемщиков: «Например, для людей старше 60 лет услуга по страхованию жизни может значительно вырасти в цене. Очевидно, что банки найдут множество различных уловок, чтобы не потерять деньги. Кроме того, кредитные организации продолжат зарабатывать на процентной марже [разница между ключевой ставкой и ставкой по кредиту] — сейчас она составляет в среднем 2,5-3 процента. Думаю, эту цифру они не потеряют».

Обратная сторона снижения ставки ипотечных кредитов — риски возникновения «пузырей». «В России пока таких пузырей не было, но снижение ставки по ипотеке делает их реальностью. ЦБ уже озабочен этим риском и собирается увеличить норматив по первому взносу с целью несколько охладить рынок. В любом случае, лучше перестраховаться, чем иметь ипотечный кризис», — заявил «URA.RU» доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров