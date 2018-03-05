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05 марта 2018
19:03  05 марта 2018 2

Уральские аэропорты вошли в число самых дешевых в России по стоимости парковки

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, трансаэро
Эксперты проанализировали 30 аэропортов по всей странеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В двух аэропортах Большого Урала — в Перми и Новом Уренгое — самые дешевые долгосрочные парковки среди аэропортов страны. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip. Аналитики сравнили минимальную стоимость недельного нахождения автомобиля на стоянках 30 крупнейших аэроузлов страны.

По данным сервиса, самые низкие цены на парковочное место оказались в Шереметьево (Москва), Большое Савино (Пермь) и аэропорту Нового Уренгоя. За неделю с автовладельцев там возьмут 1,4 тысячи рублей. В екатеринбургском Кольцово, занявшем вторую строчку в рейтинге, цена немного выше — 1,5 тысячи рублей.

Рейтинг аэропортов РФ с самой низкой стоимостью долгосрочной парковки
Фото: OneTwoTrip

Аэропорты Баландино (Челябинск) и Рощино (Тюмень) оказались на четвертом месте. Автовладельцам этих регионов придется заплатить за парковку 1650 рублей. Опередил их аэроузел Домодедово (Москва), чей тариф на 100 рублей меньше.

Аэропорты с самыми дорогими парковками преимущественно находятся на юге России. Дороже всего такая услуга обойдется пассажирами аэропорта Симферополя — 8 тысяч 400 рублей за неделю. Предпоследнюю строчку рейтинга делят аэропорты Сочи, Анапы, Краснодара и Минеральных Вод, где недельная парковка стоит четыре тысячи 200 рублей.

«Как показал проведенный анализ, стоимость парковки не зависит от пассажиропотока аэропорта: в лидерах рейтинга есть как крупнейшие транспортные узлы страны, так и небольшие региональные аэропорты. Что касается спроса на такую услугу, то она растет с каждым годам. Туристы и бизнес-пассажиры все чаще оставляют свои автомобили в аэропортах, стремясь к максимальной свободе передвижения до и после перелета», — сообщил директор по развитию компании OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Александр Пономарев
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