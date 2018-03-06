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06 марта 2018
08:19  06 марта 2018 0

Во время взрыва гранаты в Бурятии в квартире находились дети

Свердловский полигон., гранаты
В результате взрыва погиб один человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В квартире в Улан-Удэ, где 5 марта взорвалась противопехотная граната, находились трое детей. В результате происшествия они не пострадали, от осколочных ранений погиб один человек.

В СУ СК России по республике Бурятия рассказали, что дети проживали вместе со своей матерью, которая в ночь на вторник выпивала вместе с подругой. К ней в гости пришли два местных жителя, в руках у одного из них была граната. Женщина успела отойти в комнату, когда произошел взрыв. В итоге один из мужчин погиб на месте, а другой получил ранения и был госпитализирован. Сейчас в их квартирах проводятся обыски. Следствие проверяет все версии подрыва гранаты.

Как ранее сообщало «URA.RU», и погибший, и пострадавший были в прошлом судимы за тяжкие преступления. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасом.

Дарья Корчак
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