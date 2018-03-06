В понедельник, 5 марта, в одной из квартир жилого дома в Улан-Удэ взорвалась граната. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован с ранениями, сообщили в Управлении МВД по Республике Бурятия.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские оцепили здание и частично эвакуировали жителей. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.
«В гости к хозяйке квартиры пришли двое знакомых — ранее судимых за тяжкие преступления мужчин, в ходе общения один из них достал гранату, которая в результате неосторожного обращения взорвалась. 38-летний мужчина погиб на месте, второй гражданин 43 лет — получил ранения и был госпитализирован», — говорится в сообщении.