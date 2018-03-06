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06 марта 2018
04:56  06 марта 2018 0

В Бурятии в жилом доме взорвалась граната. Есть жертвы

Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1
Граната взорвалась из-за неосторожного обращенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник, 5 марта, в одной из квартир жилого дома в Улан-Удэ взорвалась граната. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован с ранениями, сообщили в Управлении МВД по Республике Бурятия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские оцепили здание и частично эвакуировали жителей. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

«В гости к хозяйке квартиры пришли двое знакомых — ранее судимых за тяжкие преступления мужчин, в ходе общения один из них достал гранату, которая в результате неосторожного обращения взорвалась. 38-летний мужчина погиб на месте, второй гражданин 43 лет — получил ранения и был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Сергей Демин
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