Владимир Путин решил, где будет голосовать 18 марта

Действующий глава государства Владимир Путин определился, на каком избирательном участке он отдаст свой голос на выборах президента России в грядущее воскресенье, 18 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Определился. Но где, пока не скажем», — отметил Песков в беседе с изданием Life.ru. При этом в 2016 году на муниципальных выборах и в 2017-м — на выборах в Госдуму — Владимир Путин голосовал на избирательном участке 2151 в Москве, что находится в здании Российской академии наук. По месту прописки действующий президент исполняет свой гражданский долг именно на этом участке.
Ранее Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента России, пишет «Федеральное агентство новостей». «Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей», — отметил Путин в своем видеообращении к гражданам.
Напомним, президентские выборы состоятся 18 марта, на высший пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).