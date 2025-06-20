Посол Киргизии попросил особенного отношения к детям мигрантов

Посол Кыргызстана в РФ Кубанычбек Боконтаев обратился с просьбой рассматривать детей киргизских трудовых мигрантов на особых условиях при проведении экзамена по русскому языку. Об этом он сообщил на полях Петербургского экономического форума.
«В этой связи обращаюсь к нашим российским партнерам: мы хотели бы преференциального подхода к детям, гражданам нашей страны, с учетом вышеизложенного, при их зачислении в школы и проведении тестирования», — заявил посол в ходе форума. Он отметил, что русский язык имеет статус официального и закреплен в Конституции республики как средство межнационального общения. Большая часть населения, включая детей, свободно владеет им.
Ранее в России были ужесточены требования к мигрантам и их детям. С 1 апреля 2025 года дети иностранцев, не владеющие русским языком, не могут быть зачислены в школы, а образовательные учреждения штрафуют за их прием. Кроме того, действует реестр лиц, утративших основания для пребывания в стране, что ограничивает доступ к ряду госуслуг.
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