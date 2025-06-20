Россиян просят быть аккуратнее с криптовалютой

Теневой бизнес стал вовлекать людей без их согласия в преступные схемы через криптообменники и онлайн-казино, поэтому с этими вещами стоит быть предельно осторожными. Такую позицию озвучили в МВД.
«Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Этот способ может превратить пользователей в соучастников преступлений», — сообщили в telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства (УБК МВД РФ).
Чтобы избежать вовлечения в незаконную деятельность, управление посоветовало не использовать нелегальные площадки и проверять лицензии ФНС (Федеральной налоговой службы) и Центробанка РФ. Также отказываться от «прямых» переводов, отмечая, что легальные сервисы не просят переводить деньги физическим лицам. К тому же, советуется всегда проверять источник перевода. Если пришли деньги от неизвестного лица, то нужно побеспокоиться о своей безопасности.
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