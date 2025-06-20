Россиян просят быть аккуратнее с криптовалютой

МВД: теневой бизнес использует прямые переводы нелегальных платежей
© Служба новостей «URA.RU»
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Избегать прямых переводов и проверять источник платежа советует УБК МВД РФ
Избегать прямых переводов и проверять источник платежа советует УБК МВД РФ Фото:

Теневой бизнес стал вовлекать людей без их согласия в преступные схемы через криптообменники и онлайн-казино, поэтому с этими вещами стоит быть предельно осторожными. Такую позицию озвучили в МВД.   

«Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Этот способ может превратить пользователей в соучастников преступлений», — сообщили в telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства (УБК МВД РФ).

Чтобы избежать вовлечения в незаконную деятельность, управление посоветовало не использовать нелегальные площадки и проверять лицензии ФНС (Федеральной налоговой службы) и Центробанка РФ. Также отказываться от «прямых» переводов, отмечая, что легальные сервисы не просят переводить деньги физическим лицам. К тому же, советуется всегда проверять источник перевода. Если пришли деньги от неизвестного лица, то нужно побеспокоиться о своей безопасности.

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Теневой бизнес стал вовлекать людей без их согласия в преступные схемы через криптообменники и онлайн-казино, поэтому с этими вещами стоит быть предельно осторожными. Такую позицию озвучили в МВД.    «Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Этот способ может превратить пользователей в соучастников преступлений», — сообщили в telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства (УБК МВД РФ). Чтобы избежать вовлечения в незаконную деятельность, управление посоветовало не использовать нелегальные площадки и проверять лицензии ФНС (Федеральной налоговой службы) и Центробанка РФ. Также отказываться от «прямых» переводов, отмечая, что легальные сервисы не просят переводить деньги физическим лицам. К тому же, советуется всегда проверять источник перевода. Если пришли деньги от неизвестного лица, то нужно побеспокоиться о своей безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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