В Кремле не стали опровергать информацию о том, что Российское Министерство иностранных дел получило обращение от партии «Новые люди» с предложением предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище на территории РФ. При этом, подтверждать данную информацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже не стал.
«Какое и зачем ему убежище просить? Я просто не понимаю, честно. Может, это утка какая-нибудь», — ответил Песков на вопрос журналиста РЕН ТВ. Корреспондент пояснил, что данную информацию в России пока никто не опроверг. «Никто и не подтвердил», — ответил Песков.
Ранее издание NEWS.ru со ссылкой на информацию от депутата Владислава Даванкова сообщало, что МИД РФ рассматривает просьбу дать американскому предпринимателю убежище в России. Маск, по словам политика, допускал ошибки, однако важно уметь прощать их. Даванков подчеркнул, что бизнесмена всегда готовы принять в России.
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