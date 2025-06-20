В Кремле не стали опровергать новость про «убежище для Маска»

Песков: информацию о том, что Маску нужно убежище в РФ, никто не подтверждал
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Песков предположил, что информация о Маске может оказаться журналистской «уткой»
Песков предположил, что информация о Маске может оказаться журналистской «уткой» Фото:

В Кремле не стали опровергать информацию о том, что Российское Министерство иностранных дел получило обращение от партии «Новые люди» с предложением предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище на территории РФ. При этом, подтверждать данную информацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже не стал. 

«Какое и зачем ему убежище просить? Я просто не понимаю, честно. Может, это утка какая-нибудь», — ответил Песков на вопрос журналиста РЕН ТВ. Корреспондент пояснил, что данную информацию в России пока никто не опроверг. «Никто и не подтвердил», — ответил Песков. 

Ранее издание NEWS.ru со ссылкой на информацию от депутата Владислава Даванкова сообщало, что МИД РФ рассматривает просьбу дать американскому предпринимателю убежище в России. Маск, по словам политика, допускал ошибки, однако важно уметь прощать их. Даванков подчеркнул, что бизнесмена всегда готовы принять в России.

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В Кремле не стали опровергать информацию о том, что Российское Министерство иностранных дел получило обращение от партии «Новые люди» с предложением предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище на территории РФ. При этом, подтверждать данную информацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже не стал.  «Какое и зачем ему убежище просить? Я просто не понимаю, честно. Может, это утка какая-нибудь», — ответил Песков на вопрос журналиста РЕН ТВ. Корреспондент пояснил, что данную информацию в России пока никто не опроверг. «Никто и не подтвердил», — ответил Песков.  Ранее издание NEWS.ru со ссылкой на информацию от депутата Владислава Даванкова сообщало, что МИД РФ рассматривает просьбу дать американскому предпринимателю убежище в России. Маск, по словам политика, допускал ошибки, однако важно уметь прощать их. Даванков подчеркнул, что бизнесмена всегда готовы принять в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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