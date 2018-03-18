17:07 18 марта 2018 0

В честь выборов даже записали югорский «VERSUS BATTLE — Выборы президента России 2018» ФОТО: admhmao.ru

Выборы президента РФ 2018 в ХМАО в самом разгаре. Самые известные лица региона уже приняли участие в избирательном процессе, поделившись своими эмоциями в соцсетях. Как югорские лидеры общественного мнения призывают граждан идти на выборы президента — в специальной подборке «URA.RU»

«Сегодня, до 20:00, у граждан России есть возможность отдать свой голос за президента России и будущее своей страны. Этот день для нас особенный — 14 марта, четыре года назад, был сделан исторический шаг», — данное обращение в своем instagram-аккаунте сделал член Cовета Федерации Федерального Собрания РФ Эдуард Исаков.

СКРИН: Facebook

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с избирательного участка. «Голосуем, Югра! Голосуем, Россия! За президента!» — комментирует фото Алексей Шипилов.

Чемпионка мира по парашютному спорту из Мегиона Елена Рожкова также опубликовала фотографию в Instagram с хэштегом «Иду на выборы». «Пришлось постоять в очереди, чтобы исполнить свой гражданский долг! Я с удовольствием это сделал! Приглашаю последовать, кто еще не проголосовал», — присоединился к призыву уполномоченный по правам предпринимателей в Югре Николай Евлахов.

«Сибирский Рокки», чемпион мира по боксу, депутат окружной думы Югры Руслан Проводников, также отчитался о своем выборе во «ВКонтакте».

Главный редактор ИД «Новости Югры» Владимир Меркушев опубликовал фотографию своей встречи с легендарной писательницей ХМАО Марией Волдиной на избирательном участке. «Младшему сыну было интересно поболтать с „бабой Машей“, которая пишет сказки (так представилась Волдина)», — комментирует фотографию Владимир Меркушев.

СКРИН: «Instagram»

«Голосовать или не голосовать — это всегда как будто бы личная история. На самом деле — история общая. Про ответственность. #яидунавыборы», — заявил в Instagram заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.

Главы югорских муниципалитетов также присоединились к популярному флеш-мобу. «Я уже проголосовал у себя на участке», — написал во «ВКонтакте» мэр Сургута Вадим Шувалов. «Вот и настал важный день в истории нашей страны», — оповещает югорчан глава города Покачи Владимир Степура. «Выбор определит то, как мы будем жить», — констатирует во «ВКонтакте» мэр Когалыма Николай Пальчиков. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой ограничился короткой видеозаписью, как он кладет бюллетень в урну для голосования.

Югорские депутаты всех уровней также не остались в стороне от агитационного процесса. «Сургут выбирает», — сообщает депутат Сургута Дмитрий Пахотин во «ВКонтакте». «Я сделал свой выбор! А вы, друзья?» — присоединился к Пахотину сургутский депутат Богдан Гужва. «Друзья, я проголосовал. Присоединяйтесь», — отчитался о голосовании депутат окружной думы ХМАО Александр Зеленский. «Только что вернулись с избирательного участка. Голосую всегда», — заявил депутат югорской думы Андрей Филатов. «Выборы президента — это выбор будущего нашей страны», — прокомментировал в Instagram окружной депутат Николай Ташланов.

Члены «Молодой гвардии ЕР» из Урая подготовили к голосованию свое рэп-противостояние.«VERSUS BATTLE — Выборы Президента России 2018», — подписал видеозапись во «ВКонтакте» член «МГЕР» Урая Марат Акмаров.

Как уже сообщало агентство, одними из первых на выборах проголосовали губернатор ХМАО Наталья Комарова, государственный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, председатель окружной думы Борис Хохряков и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Главе региона на выборах подарили табурет с надписью «Ты у меня одна!»

1/8 СКРИН: Instagram

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).