18:03 19 марта 2018 0

Все вещи в доме вмерзли в лед Фото: скриншот с видео

Уже полтора месяца как дом жительницы Асбеста Светланы Солдатовой стоит окруженный со всех сторон водой. Чтобы попасть домой, хозяйка вынуждена вырубать топором калитку во льду.

«Вода начала прибывать в конце января. Она постепенно заливала участок, залила дом, в результате чего вещи в доме вмерзли в лед, и постепенно территория вокруг дома превратилась в сплошное ледовое поле. Чтобы попасть в дом, приходится топором вырубать лед, чтобы открыть калитку. Фундамент дома потрескался», — рассказала «URА.RU» Светлана Солдатова. По словам женщины, топит из-за того, что дренажная труба под дорогой проложена администрацией неправильно. «Раньше там глубоко под дорогой лежала большая бетонная труба диаметром метр, но лет пять-шесть назад ее убрали, вместо нее положили тонкую трубу маленького диаметра, туда даже голову не сунешь, то есть чистить ее невозможно. Лежит она прямо под дорожным полотном, сточная вода в нее просто не попадает. В любом случае эта труба замерзла и вся вода льется ко мне. Откуда вода, не знаю», — добавила Светлана Солдатова.

Причина потопа возле дома Солдатовой неизвестна. В мэрии утверждают, что с этим не связана авария на трубе водоканала месяц назад. «С водоканалом это не связано, а гадать можно про что угодно. Может быть, это подземные воды, может, чья-то частная труба течет. Надо было следить за дренажной трубой, чистить ее, тогда бы такого не было», — считает председатель комиссии по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике Сергей Ларионов.

В мэрии говорят, что знают о потопе и даже мониторят ситуацию. «Уже четыре дня вода там не бежит. Что там случилось, мы не знаем. И до тепла, пока не оттает земля, не узнаем, так как возможности вскрывать мерзлую землю нет», — сказала «URA.RU» начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики Асбеста Оксана Колова. По словам Солдатовой, однажды к ней прислали рабочих, они разбили лед в сточной канаве возле дома и стало еще хуже — вся вода, скопившаяся там, хлынула на участок и в дом. Как сообщил Солдатовой заместитель прокурора города, на 16 марта администрация планировала замену дренажной трубы. Однако уже 19 марта по неизвестной причине ничего сделано не было. По данным источника в администрации Асбеста, причиной бед Солдатовой могут быть протекающие коммуникации детского сада, расположенного поблизости. Но проверка в такую погоду стоила бы огромных денег, поэтому проще дождаться теплых дней, когда земля оттает и ее можно будет копать.

В это же самое время Асбест стал лидером в Свердловской области в проекте «Формирование комфортной городской среды». В городе открылись аж 65 точек приема предложений. Для сравнения: в Екатеринбурге таких точек пять, в Нижнем Тагиле 10.