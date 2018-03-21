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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Югры
14:25  21 марта 2018 0

Мэр Нефтеюганска уволил своего зама. Кадровые перестановки в администрации усилили позиции экс-эфэсбэшника

Комитет по законодательству. Ханты-Мансийск. , дегтярев сергей
Сергей Дегтярев уволил зама по вопросам ЖКХ — причины отставки не называютсяФото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев расторг договор с заместителем по вопросам ЖКХ Олегом Тальяновым. Об этом «URA.RU» сообщили в информационно-аналитическом отделе мэрии.

В администрации уточнили, что известен и преемник Тальянова — им стал Андрей Метелев, до этого момента возглавлявший департамент экономического развития, а еще раньше работавший директором департамента ЖКХ. «Андрей Метелев уже вступил в должность», — добавили в мэрии.

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О причинах отставки Тальянова пока официально не сообщается. Получить комментарий главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева не удалось — мэр объяснил, что находится на мероприятии и пока не может говорить. По неофициальным данным, между Тальяновым и Дегтяревым в 2017 году начался конфликт на почве проблем в сфере ЖКХ, которые вице-мэр не смог решить. Также известно, что Андрей Метелев считается человеком другого вице-мэра, Сергея Лагойды, бывшего сотрудника ФСБ. С Лагойдой связан ряд конфликтов между мэрией Нефтеюганска и местными элитами — в частности, под вопросом оказалось строительство гипермаркета «Лента».

Антон Степыгин
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