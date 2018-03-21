Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев расторг договор с заместителем по вопросам ЖКХ Олегом Тальяновым. Об этом «URA.RU» сообщили в информационно-аналитическом отделе мэрии.
В администрации уточнили, что известен и преемник Тальянова — им стал Андрей Метелев, до этого момента возглавлявший департамент экономического развития, а еще раньше работавший директором департамента ЖКХ. «Андрей Метелев уже вступил в должность», — добавили в мэрии.
О причинах отставки Тальянова пока официально не сообщается. Получить комментарий главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева не удалось — мэр объяснил, что находится на мероприятии и пока не может говорить. По неофициальным данным, между Тальяновым и Дегтяревым в 2017 году начался конфликт на почве проблем в сфере ЖКХ, которые вице-мэр не смог решить. Также известно, что Андрей Метелев считается человеком другого вице-мэра, Сергея Лагойды, бывшего сотрудника ФСБ. С Лагойдой связан ряд конфликтов между мэрией Нефтеюганска и местными элитами — в частности, под вопросом оказалось строительство гипермаркета «Лента».