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21 марта 2018
Главные новости Москвы
20:12  21 марта 2018 0

Бузова без макияжа призналась в любви к своим собакам. ВИДЕО

Бузова поделилась видео из своей квартирыФото: Ольга Бузова, Instagram

Певица Ольга Бузова рассказала подписчикам, как любит своих маленьких собачек: шпица Челси и йоркширского терьера по кличке Ева. Видео с питомцами звезда проекта «Дом-2» опубликовала в Instagram.

«Собака-целовака, соскучилась? Я тоже соскучилась», — обратилась Бузова к Еве. Челси она поругала за то, что та погрызла ее игрушки. «Челси, ты съела всех уток, всех слоников. Она играет сама с собой. Ей не нравится, она берет их и грызет», — говорит артистка.

Life.ru напоминает, что у Бузовой раньше было три собаки. Прошлым летом одна из них скончалась.

Семен Гринберг
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