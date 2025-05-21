В Архангельской области загорелось три жилых дома. Видео

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В Архангельской области бушует пожар в жилом секторе, МЧС борется с возгоранием
В Архангельской области бушует пожар в жилом секторе, МЧС борется с возгоранием Фото:

В селе Емецк Архангельской области произошел крупный пожар, охвативший сразу три жилых дома. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло на улице Горончаровского — там загорелись двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения, а также хозяйственные постройки.

«В Архангельской области МЧС России ликвидирует пожар в жилом секторе.»,  — сообщили в МЧС России в telegram-канале ведомства. По уточненным данным, в селе Емецк на улице Горончаровского горят двухэтажный многоквартирный дом, два частных дома и прилегающие постройки.

Площадь пожара уточняется. В МЧС России сообщили, что осуществляется увеличение численности привлеченных сил и техники. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. 

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В селе Емецк Архангельской области произошел крупный пожар, охвативший сразу три жилых дома. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло на улице Горончаровского — там загорелись двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения, а также хозяйственные постройки. «В Архангельской области МЧС России ликвидирует пожар в жилом секторе.»,  — сообщили в МЧС России в telegram-канале ведомства. По уточненным данным, в селе Емецк на улице Горончаровского горят двухэтажный многоквартирный дом, два частных дома и прилегающие постройки. Площадь пожара уточняется. В МЧС России сообщили, что осуществляется увеличение численности привлеченных сил и техники. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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