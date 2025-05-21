Киев недополучил обещанную помощь от Евросоюза

Украина получила только две трети из обещанных Евросоюзом двух миллионов боеприпасов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Андрей Сибига после встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Он отметил, что Киев продолжает работать над получением оставшейся части военной помощи от европейских партнеров.
«Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее покрыть оставшуюся треть», — заявил Сибига, поблагодарив Каллас за поддержку. Об этом он написал в социальной сети X. Инициатива по поставкам боеприпасов Киеву была озвучена в конце марта, а глава дипломатии ЕС ранее выражала уверенность в том, что все обещанные артиллерийские снаряды будут поставлены до конца 2025 года.
Сибига отметил не только вопрос военной поддержки. Министр иностранных дел Украины заявил о необходимости принятия «смелых и больших решений» для сдерживания России и ускорения процесса вступления Украины в Европейский союз.
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что в текущем году Украина может получить 1,8 миллиона артиллерийских снарядов. Инициатива была представлена Прагой еще 2024 году и предполагает посредничество Чехии при закупке боеприпасов для государств, готовых выделить на это финансирование.
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