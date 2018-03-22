13:38 22 марта 2018 0

ХК «Югра» несет первые потери после провального сезона — пост покидает генеральный менеджер Евгений Хацей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХК «Югра» опровергают информацию о том, что генеральный менеджер Евгений Хацей ушел в омский «Авангард». Об этом «URA.RU» заявил пресс-секретарь югорского клуба Мария Леонова. По ее словам, у Хацея все еще действует контракт с клубом.

«Да, у него была предварительная договоренность с „Авангардом“, но пока он работает в „Югре“, следите за новостям на нашем сайте», — отметил пресс-секретарь клуба. Ранее новый президент омского «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что Евгений Хацей назначен менеджером по хоккейным операциям. «Он будет заниматься подбором хоккеистов, вести переговоры с агентами, курировать селекционный вопрос», — цитирует портал «Чемпионат.ру» Сушинского.

Евгений Хацей стал генеральным менеджером ХК «Югра» в апреле 2015 года, после очередного провального сезона. Ранее Хацей выступал за омский «Авангард» — в составе этого клуба он становился победителем чемпионата России (в 2004 году) и обладателем Кубка европейских чемпионов (в 2005 году). В последнем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ ХК «Югра» заняла последнее место — омский «Авангард» занял 12-ю строчку турнирной таблицы, и дошел до четверть-финала плэй-офф. В конце марта в КХЛ объявят список клубов, которые будут выступать в следующем сезоне. По неофициальным данным, «Югру» исключат из лиги.

Как ранее писало «URA.RU», хоккейный клуб «Югра» был основан при прежнем губернаторе Александре Филипенко, который пытался создать в Ханты-Мансийске богатую инфраструктуру, не уступающую крупным городам. Из бюджета ежегодно на содержание команды выделяется порядка 700-800 млн рублей. При этом клуб три года подряд не может выйти в зону плей-офф, занимая нижние строчки турнирной таблицы. В сезоне КХЛ 2017 года «мамонты» поставили собственный антирекорд, допустив пять поражений подряд.