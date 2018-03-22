{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
13:38  22 марта 2018 0

ХК «Югра» еще не выгнали из КХЛ, а топ-менеджеры уже уходят из клуба. В югорской команде руководителя пока не отпускают

Хоккей. Югра-Нефтехимик. Ханты-Мансийск., хоккейный клуб югра, хк югра, мамонт
ХК «Югра» несет первые потери после провального сезона — пост покидает генеральный менеджер Евгений ХацейФото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХК «Югра» опровергают информацию о том, что генеральный менеджер Евгений Хацей ушел в омский «Авангард». Об этом «URA.RU» заявил пресс-секретарь югорского клуба Мария Леонова. По ее словам, у Хацея все еще действует контракт с клубом.

«Да, у него была предварительная договоренность с „Авангардом“, но пока он работает в „Югре“, следите за новостям на нашем сайте», — отметил пресс-секретарь клуба. Ранее новый президент омского «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что Евгений Хацей назначен менеджером по хоккейным операциям. «Он будет заниматься подбором хоккеистов, вести переговоры с агентами, курировать селекционный вопрос», — цитирует портал «Чемпионат.ру» Сушинского.

Статья по теме
Жителям Югры надоело проигрывать. Нужно четкое решение

Евгений Хацей стал генеральным менеджером ХК «Югра» в апреле 2015 года, после очередного провального сезона. Ранее Хацей выступал за омский «Авангард» — в составе этого клуба он становился победителем чемпионата России (в 2004 году) и обладателем Кубка европейских чемпионов (в 2005 году). В последнем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ ХК «Югра» заняла последнее место — омский «Авангард» занял 12-ю строчку турнирной таблицы, и дошел до четверть-финала плэй-офф. В конце марта в КХЛ объявят список клубов, которые будут выступать в следующем сезоне. По неофициальным данным, «Югру» исключат из лиги.

Как ранее писало «URA.RU», хоккейный клуб «Югра» был основан при прежнем губернаторе Александре Филипенко, который пытался создать в Ханты-Мансийске богатую инфраструктуру, не уступающую крупным городам. Из бюджета ежегодно на содержание команды выделяется порядка 700-800 млн рублей. При этом клуб три года подряд не может выйти в зону плей-офф, занимая нижние строчки турнирной таблицы. В сезоне КХЛ 2017 года «мамонты» поставили собственный антирекорд, допустив пять поражений подряд.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров