16:54 22 марта 2018 0

Тюменка хочет поработать над фигурой и вернуться к былым формам Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Уроженка Тюмени, телеведущая и бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Алена Водонаева поделилась новым постом в Instagram. Она снялась в розовом нижнем белье, чем очень порадовала подписчиков.

Водонаева сообщила, что после продолжительного перерыва снова начинает заниматься спортом. Звезда выложила прошлогоднее видео в качестве стимула, к которому сейчас будет стремиться. Она призналась, что так много тренировок не пропускала никогда.

Поклонники телеведущей отметили, что она и сейчас в отличной форме, и попросили поделиться секретами стройности. Многие отметили красоту ее наряда. «Алена, ваша фигура прекрасна всегда! Здорово было бы узнать секреты», «Не плохо так пропускать, без ущерба для фигуры», «Боже, какое белье», «Куда еще худеть?», «Раскройте тайну, как возвращаетесь в форму?», «А разве Вы сейчас не такая?», — прокомментировали подписчики Водонаевой.

Ранее тюменка рассказала подписчикам, какие части тела у нее настоящие, а какие — «сделанные». Водонаева разоткровенничалась в соцсети, так как ей надоели постоянные недоверчивые «уколы» со стороны пользователей, писало «URA.RU».