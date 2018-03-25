Уральский исследователь опознал исполнителя покушения на Скрипаля. ФОТО, ВИДЕО

21:55 25 марта 2018 5

Девушка любит позировать с оружием ФОТО: страница Александры Макаревич во «ВКонтакте»

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев подробно изучил записи камер наружного видеонаблюдения, установленные в британском Солсбери на выходе из ресторана Zizzi. Он утверждает, что смог опознать одну из участников покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Дегтерев уже заявлял, что к покушению причастна некая блондинка в белом. «Она или соучастница, или свидетельница. Так как обязательно должна была что-то видеть. Но скорее всего она убийца», — отмечает исследователь. В доказательство своих слов радиолюбитель приводит запись с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от места покушения на Скрипалей.

«Пожалуй, я единственный в стране, кто нашел оригинальную запись с камеры внешнего наблюдения. На записи есть не только чета Скрипалей, что шли по переходу торгового центра. Но и два человека, что шли прямо за ними. А также одна очень необычная блондинка. Девушка в белом пальто, со смартфоном в руке, вышла сразу за Скрипалями. Очень симпатичная. На шее у неё надета медицинская маска. При выходе из дверей она оглянулась назад, проверяя нет ли за ней людей. Спустя полчаса Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены на скамейке. Так что девушка точно имеет отношение к их отравлению. Это однозначно», — отмечает Дегтерев.

Сейчас исследователь считает, что ему удалось опознать загадочную девушку «модельной внешности», которая может быть причастна к отравлению Скрипаля. «Мне удалось определить, кто та самая блондинка в переходе. Девушка очень похожа на служащую Министерства обороны Украины Александру Макаревич. Она модельной внешности. Ей 29 лет. Закончила учебное заведение, Национальную академию внутренних дел (НАВД). Она имеет богатого любовника. Отличается очень откровенными фотосессиями. При этом любит позировать с боевым оружием». Дегтерев уверяет, что в Солсбери была именно она.

1/5 Дегтерев считает, что нашел девушку с видео Скрин с записи камер видеонаблюдения

Исследователь также отмечает, что покушение на Скрипаля могли организовать украинские спецслужбы совместно с британской службой разведки Mi-6. «Газ „Новичок“, видимо, из арсенала Украины. Сама акция была проведена совместно с Mi-6. Или же по „инициативе“ Украины», — отмечает радиолюбитель.

«URA.RU» рассказывало о внимании уральского энтузиаста к отравлению Скрипалей. Ранее он уже находил исполнителей покушения на экс-сотрудника ГРУ. Об этом говорят фото и видео с камер наблюдения. Также он обратил внимание на вспышку от «взрыва» ампулы с отравляющим веществом. Это, по словам Дегтерева, говорит о том, что отравление было совершено при помощи капсулы с ядом.