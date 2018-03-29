18:32 29 марта 2018 0

Следователей Югры обвиняют в незаконных обысках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Близкие Юрия Чекина, обвиняемого в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина, полагают, что следователи проводят незаконные обыски и лишают Чекина адвоката. Об этом Алена и Сергей Чекины пишут в социальных сетях.

По словам Сергея Чекина, обыски прошли у него, его родителей, а также еще одной родственницы — Алены Чекиной. «Надеюсь, все потерпевшие прочтут это и увидят, как ведется следствие после его возобновления спустя месяц. Самое плохое, конечно, в этом — изъяли телефон и жесткие диски. Контакты с клиентами и база договоров уже неделю находится в СК РФ по ХМАО-Югре. За неделю нельзя скачать информацию? По моему мнению, это называется „наезд“. Сидите тихо и все будет хорошо», — пишет Сергей Чекин. Он считает, что следователи таким образом не только пытаются установить местонахождение Юрия Чекина, но хотят предотвратить возможность новых заявлений со стороны обвиняемого в убийстве прокурора ХМАО.

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2000 году прокурор Югры Юрий Бередин был убит в собственном подъезде. Были задержаны киллеры и посредник в передаче денег. Заказчиком следствие считает экс-начальника контрольно-ревизионного управления по ХМАО Юрия Чекина — он был объявлен в федеральный розыск. В начале 2018 года Юрий Чекин записал несколько видеообращений к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину. В роликах Чекин заявляет о невиновности в преступлении. Следствие по делу возобновлено: в рамках его и проходили обыски в квартирах родственниках экс-чиновника.

Родственники обвиняемого также пишут, что, по инициативе следователей, Юрия Чекина лишили адвоката. Соответствующая жалоба была направлена на имя главы СКР Александра Бастрыкина. В следственном управлении СК по ХМАО «URA.RU» объяснили, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела с полным соблюдением законодательства и на основании постановления суда.

Что касается отказа адвокату, выяснилось, что этот же юрист ранее уже участвовал в уголовном деле. Именно он защищал интересы указавшего на Чекина соучастника убийства прокурора, поэтому теперь его участие в процессе нарушили бы нормы УПК. «Стоит отметить, что решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката признано обоснованным руководителем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления», — добавили в пресс-службе СКР по ХМАО.