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29 марта 2018
28 марта 2018
04:58  29 марта 2018 0

Автор компромата на Трампа назвал исполнителя убийства Лесина

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Убийц Михаила Лесина якобы нанял российский олигархФото: depositphotos.com © URA.RU

Причиной смерти бывшего министра печати России Михаил Лесин стал не несчастный случай, как полагалось ранее. Он якобы был убит по заказу «приближенного к [президенту России Владимиру] Путину» российского олигарха. Об этом говорится в докладе бывшего агента британской разведки Кристофера Стила.

По словам источников американского издания BuzzFeed, в своем докладе Стил утверждает, что за гибелью Лесина стоят наемники — агенты российских спецслужб, которые работали на олигарха, близкого к российскому лидеру. Причем исполнители якобы должны были лишь избить бывшего чиновника, но «зашли слишком далеко» и забили его бейсбольной битой. Имя олигарха издание не называет, но отмечает, что Лесин в свое время перешел ему дорогу, после чего тот и хотел «напугать» погибшего экс-министра.

Тело Михаила Лесина, напомним, нашли в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Изначально полагали, что он умер от сердечного приступа, но позже на нем нашли следы травм. Это стало основанием для расследования, но полиция США все же склонялась к смерти от черепно-мозговой травмы после падения.

Кристофер Стил, как сообщало «URA.RU», также является автором доклада о президенте США Дональде Трампе. В документе утверждается, что он пришел к власти благодаря поддержке Кремля.

Сергей Демин
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