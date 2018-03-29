Автор компромата на Трампа назвал исполнителя убийства Лесина

04:58 29 марта 2018 0

Убийц Михаила Лесина якобы нанял российский олигарх Фото: depositphotos.com © URA.RU

Причиной смерти бывшего министра печати России Михаил Лесин стал не несчастный случай, как полагалось ранее. Он якобы был убит по заказу «приближенного к [президенту России Владимиру] Путину» российского олигарха. Об этом говорится в докладе бывшего агента британской разведки Кристофера Стила.

По словам источников американского издания BuzzFeed, в своем докладе Стил утверждает, что за гибелью Лесина стоят наемники — агенты российских спецслужб, которые работали на олигарха, близкого к российскому лидеру. Причем исполнители якобы должны были лишь избить бывшего чиновника, но «зашли слишком далеко» и забили его бейсбольной битой. Имя олигарха издание не называет, но отмечает, что Лесин в свое время перешел ему дорогу, после чего тот и хотел «напугать» погибшего экс-министра.

Тело Михаила Лесина, напомним, нашли в номере отеля в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Изначально полагали, что он умер от сердечного приступа, но позже на нем нашли следы травм. Это стало основанием для расследования, но полиция США все же склонялась к смерти от черепно-мозговой травмы после падения.

Кристофер Стил, как сообщало «URA.RU», также является автором доклада о президенте США Дональде Трампе. В документе утверждается, что он пришел к власти благодаря поддержке Кремля.