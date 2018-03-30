После трагедии в Кемерове на Урале активизировались мошенники-псевдопожарные

10:38 30 марта 2018 0

Уральцам посоветовали быть бдительными из-за «псевдопожарных» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области на фоне страшного пожара в кемеровском торговом центре активизировались мошенники. Об этом предупредила член Общественной палаты Екатеринбурга, председатель правления общественной организации «Свободное движение» Елена Леонтьева на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что в одном из городов региона двое мужчин, одетых в специальную форму, уговорили пожилую хозяйку частного дома установить пожарную сигнализацию. Цену за такую услугу они назвали в 16 тысяч рублей, однако женщине как льготнику предложили установить «всего» за 5600 рублей. «При этом я знаю, что датчики, которые крепятся к потолку и пищат в случае пожара, стоят не дороже 150 рублей», — пояснила Леонтьева.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Происшествие унесло жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В связи с этим 28 марта прошел национальный траур — по всей стране отменились развлекательные мероприятия и были приспущены флаги.