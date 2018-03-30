Югорчане боятся ходить в кино после трагедии в Кемерове

14:18 30 марта 2018 1

Югорские кинотеатры пустуют — даже на премьерах всего несколько человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городах ХМАО пустуют кинотеатры. Местные жители связывают это с произошедшей трагедией в Кемерове, где в кинозалах во время пожара погибли люди.

По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, в кинотеатрах Сургута и ряда других городов залы почти полностью пустуют. «Сейчас каникулы у школьников, самое хлебное время. Но даже на показах блокбастеров почти никого нет. Например, фильм „Первому игроку приготовиться“ в „Галактике“ в Сургуте — на премьере было всего четыре человека. Такого никогда не было», — комментирует инсайдер.

Судя по сайтам кинотеатров, на традиционно популярные сеансы билеты почти никто не покупает. На вечер пятницы в Сургуте, например, только на фильм «Первому игроку приготовиться» наблюдается хоть какой-то спрос. В остальных залах, даже в крупных федеральных сетях, куплено от 3 до 5 билетов.

На момент публикации связаться с руководством «Галактики», а также представителями других крупных сетей кинотеатров в Сургуте не удалось. По словам владельца сети «Интеркино» Павла Уголькова, которому принадлежит несколько кинотеатров в ХМАО и Тюмени, продажи действительно упали, но конкретно в его случае это может быть связано с закрытием нескольких кинозалов на ремонт. «Возможно, еще не такие кассовые фильмы сейчас идут, хотя традиционно март очень сильный по выручке. Но в целом пока сравнить не готов», — отметил Угольков.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Среди погибших — посетители кинотеатров, залы которых были закрыты снаружи. Уже задержано пять человек, включая руководителя компании, которой принадлежало здание.