06 января 2025
05 января 2025
04 января 2025

Жительница Нижневартовска погибла во время ночного пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар вспыхнул ночью на кухне однокомнатной квартиры
Пожар вспыхнул ночью на кухне однокомнатной квартиры Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во время ночного пожара на Нефтяников, 70 погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба пятого городского пожарно-спасательного отряда в официальном telegram-канале.

«В 3.29 7 января на ЦППС поступило сообщение о пожаре на Нефтяников, 70. Обстановка на момент прибытия первого подразделения: происходит горение на кухне в однокомнатной квартире на 3 этаже, плотное задымление, на лестничной клетке обнаружен пострадавший. В результате пожара уничтожена кухонная мебель, квартира закопчена продуктами горения. Погибла женщина», — указано в публикации.

Личность и данные погибшей, а также причины пожара и сумму ущерба устанавливают дознаватели. Пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения. Эвакуировано девять человек.

В Нижневартовске зафиксированы неоднократные случаи смертельных пожаров в жилых помещениях. Так, 10 декабря 2024 года в результате пожара в квартире на улице Нефтяников было обнаружено тело мужчины. Предварительно предполагается, что причиной возгорания могло стать курение. Следственный комитет проводит процессуальную проверку, назначены необходимые экспертизы для выяснения точных причин смерти и пожара.

Женщина погибла, ее личность устанавливается
Женщина погибла, ее личность устанавливается
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В Нижневартовске (ХМАО) во время ночного пожара на Нефтяников, 70 погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба пятого городского пожарно-спасательного отряда в официальном telegram-канале. «В 3.29 7 января на ЦППС поступило сообщение о пожаре на Нефтяников, 70. Обстановка на момент прибытия первого подразделения: происходит горение на кухне в однокомнатной квартире на 3 этаже, плотное задымление, на лестничной клетке обнаружен пострадавший. В результате пожара уничтожена кухонная мебель, квартира закопчена продуктами горения. Погибла женщина», — указано в публикации. Личность и данные погибшей, а также причины пожара и сумму ущерба устанавливают дознаватели. Пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения. Эвакуировано девять человек. В Нижневартовске зафиксированы неоднократные случаи смертельных пожаров в жилых помещениях. Так, 10 декабря 2024 года в результате пожара в квартире на улице Нефтяников было обнаружено тело мужчины. Предварительно предполагается, что причиной возгорания могло стать курение. Следственный комитет проводит процессуальную проверку, назначены необходимые экспертизы для выяснения точных причин смерти и пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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