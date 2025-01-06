В Нижневартовске (ХМАО) во время ночного пожара на Нефтяников, 70 погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба пятого городского пожарно-спасательного отряда в официальном telegram-канале.
«В 3.29 7 января на ЦППС поступило сообщение о пожаре на Нефтяников, 70. Обстановка на момент прибытия первого подразделения: происходит горение на кухне в однокомнатной квартире на 3 этаже, плотное задымление, на лестничной клетке обнаружен пострадавший. В результате пожара уничтожена кухонная мебель, квартира закопчена продуктами горения. Погибла женщина», — указано в публикации.
Личность и данные погибшей, а также причины пожара и сумму ущерба устанавливают дознаватели. Пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения. Эвакуировано девять человек.
В Нижневартовске зафиксированы неоднократные случаи смертельных пожаров в жилых помещениях. Так, 10 декабря 2024 года в результате пожара в квартире на улице Нефтяников было обнаружено тело мужчины. Предварительно предполагается, что причиной возгорания могло стать курение. Следственный комитет проводит процессуальную проверку, назначены необходимые экспертизы для выяснения точных причин смерти и пожара.
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