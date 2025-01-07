Появились новые данные по погибшим при землетрясении в Китае

При землетрясении в Китае пострадало 188 человек
В Китае при землетрясении в Тибетском автономном округе число погибших увеличилось до 126 человек. Об этом сообщает издание «Синьхуа».
«Число погибших при землетрясении в китайском Тибете выросло до 126», — говорится в материале. Среди пострадавших — 188 человек.
Ранее количество погибших составляло 53 человека, раненых — 62. Магнитуда землетрясения составила 6,8 баллов. URA.RU в своем фоторепортаже показало кадры происшествия в КНР.
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