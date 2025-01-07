Появились новые данные по погибшим при землетрясении в Китае

Число погибших в Китае при землетрясении выросло до 126 человек
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При землетрясении в Китае пострадало 188 человек
При землетрясении в Китае пострадало 188 человек Фото:

В Китае при землетрясении в Тибетском автономном округе число погибших увеличилось до 126 человек. Об этом сообщает издание «Синьхуа».

«Число погибших при землетрясении в китайском Тибете выросло до 126», — говорится в материале. Среди пострадавших — 188 человек. 

Ранее количество погибших составляло 53 человека, раненых — 62. Магнитуда землетрясения составила 6,8 баллов. URA.RU в своем фоторепортаже показало кадры происшествия в КНР. 

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В Китае при землетрясении в Тибетском автономном округе число погибших увеличилось до 126 человек. Об этом сообщает издание «Синьхуа». «Число погибших при землетрясении в китайском Тибете выросло до 126», — говорится в материале. Среди пострадавших — 188 человек.  Ранее количество погибших составляло 53 человека, раненых — 62. Магнитуда землетрясения составила 6,8 баллов. URA.RU в своем фоторепортаже показало кадры происшествия в КНР. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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