В ХМАО перекрыто движение по трассе

В Нефтеюганском районе ХМАО на 819 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение для всех транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«На 819-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предупреждение для водителей выпущено утром 6 января. Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия.
Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающемся похолодании и снегопадах. Также прогнозировалось усиление ветра и метели.
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