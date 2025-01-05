05 января 2025
04 января 2025
03 января 2025

В ХМАО перекрыто движение по трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие 819 километра трассы связано с неблагоприятной погодой
Перекрытие 819 километра трассы связано с неблагоприятной погодой Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО на 819 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение для всех транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«На 819-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предупреждение для водителей выпущено утром 6 января. Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающемся похолодании и снегопадах. Также прогнозировалось усиление ветра и метели.

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В Нефтеюганском районе ХМАО на 819 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение для всех транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «На 819-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предупреждение для водителей выпущено утром 6 января. Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающемся похолодании и снегопадах. Также прогнозировалось усиление ветра и метели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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