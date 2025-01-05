05 января 2025
04 января 2025

В ХМАО малолетние вандалы устроили погром

В Нижневартовске малолетние вандалы разбивают уличные камеры и фонари
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске малолетние вандалы разбивают уличные камеры и фонари
В Нижневартовске малолетние вандалы разбивают уличные камеры и фонари Фото:

В Нижневартовске малолетние вандалы устроили погром, разбивая уличные фонари, камеры и ламы в подъездах. Свое хулиганство дети сами же и снимали на камеру.

«В городе орудуют малолетние вандалы. Они еще додумали снимать себя на камеру и сливать в сеть», — сообщает телеграм-канал «Нижневартовск. Происшествия».

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что заявлений на хулиганов пока не поступало. «Зарегистрировали инициативно, проводим проверку. Сообщений по этому поводу в полицию не поступало», — сообщили в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске дети разгромили бронемашину пехоты (БМП-1П) у памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Тогда полиция установила их личности школьников, а на родителей составили административные протоколы по статье за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.

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В Нижневартовске малолетние вандалы устроили погром, разбивая уличные фонари, камеры и ламы в подъездах. Свое хулиганство дети сами же и снимали на камеру. «В городе орудуют малолетние вандалы. Они еще додумали снимать себя на камеру и сливать в сеть», — сообщает телеграм-канал «Нижневартовск. Происшествия». В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что заявлений на хулиганов пока не поступало. «Зарегистрировали инициативно, проводим проверку. Сообщений по этому поводу в полицию не поступало», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске дети разгромили бронемашину пехоты (БМП-1П) у памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Тогда полиция установила их личности школьников, а на родителей составили административные протоколы по статье за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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