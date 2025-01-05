В ХМАО малолетние вандалы устроили погром

В Нижневартовске малолетние вандалы устроили погром, разбивая уличные фонари, камеры и ламы в подъездах. Свое хулиганство дети сами же и снимали на камеру.
«В городе орудуют малолетние вандалы. Они еще додумали снимать себя на камеру и сливать в сеть», — сообщает телеграм-канал «Нижневартовск. Происшествия».
В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что заявлений на хулиганов пока не поступало. «Зарегистрировали инициативно, проводим проверку. Сообщений по этому поводу в полицию не поступало», — сообщили в полиции.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске дети разгромили бронемашину пехоты (БМП-1П) у памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Тогда полиция установила их личности школьников, а на родителей составили административные протоколы по статье за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию.
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